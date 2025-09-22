El precio de SUN se catapulta un 50% tras el anuncio del fundador de Tron

Key Notes

El precio de SUN se disparó un 50% en 24 horas, duplicándose el volumen de operaciones.

SunPerp destinará el 100% de sus ingresos a recomprar tokens SUN.

Justin Sun reafirmó su apoyo con una implicación directa en SunPerp.

El token SUN experimentó una subida superior al 50% durante las últimas 24 horas, superando el rendimiento de prácticamente todas las criptomonedas. Durante este repunte, el volumen de negociación se multiplicó por más de dos, impulsando al token hasta situarse entre las 110 criptomonedas principales por capitalización bursátil, con una valoración que ahora ronda los 700 millones de dólares.

A lo largo de la semana pasada, SUN ha registrado ganancias superiores al 65%, impulsado por el renovado entusiasmo hacia los proyectos DeFi del ecosistema TRON, según datos de CoinMarketCap.

El compromiso de recompra de SunPerp

El rally siguió a un anuncio de gran calado por parte de SunPerp, un exchange descentralizado (DEX) para contratos perpetuos en la blockchain de TRON. La plataforma confirmó que destinará el 100% de los ingresos de su protocolo hacia la recompra de tokens SUN.

Esta estrategia de recompra está diseñada para reducir de manera constante la oferta circulante mientras genera una demanda estable, un mecanismo que podría potenciar el valor del token a largo plazo.

La decisión de SunPerp sigue la estela de otros proyectos dentro del ecosistema TRON, incluyendo SunPump, que ha implementado programas similares de quema de tokens. Justin Sun, fundador de TRON, ha defendido desde hace tiempo este tipo de iniciativas.

Perp Dex on TRON has a bright future. Tron is a major USDT network, and perps were one of USDT’s earliest use cases. It came late, but as the saying goes: the best time to plant a tree was ten years ago — the second best is now. https://t.co/FrvjQXSUCy is finally here. — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 18, 2025

Un historial de quemas y recompras

SUN se ha beneficiado de forma constante de los movimientos de quema de tokens. Entre el 7 de agosto y el 4 de septiembre de 2025, el equipo quemó 1,65 millones de tokens SUN, ampliando un programa que ha destruido 639,6 millones de SUN (el 3,2% del suministro total) desde 2021.

Estas quemas han sido financiadas con los ingresos del principal DEX de TRON, SunSwap, y su plataforma de lanzamiento de tokens meme SunPump.

Análisis del precio de SUN: ¿Es sostenible este rally?

El gráfico diario de SUN revela una ruptura espectacular, con el precio disparándose hasta los 0,03616 dólares. Las Bandas de Bollinger indican que el precio ha superado con creces la banda superior, sugiriendo que el rally podría estar sobrecalentado a corto plazo.

El Índice de Fuerza Relativa se sitúa en 84,55, firmemente en territorio de sobrecompra, lo que a menudo señala el riesgo de una corrección o consolidación. Al mismo tiempo, el MACD ha virado hacia un marcado optimismo.

En el escenario alcista, SUN podría romper la zona de resistencia de 0,038 a 0,040 dólares, abriendo el camino hacia el nivel de 0,050 dólares como el siguiente hito importante.

Si el impulso y la actividad de recompra continúan acelerándose, el nivel psicológico de 0,10 dólares podría entrar en juego durante los próximos meses, convirtiendo a SUN en la próxima cripto en explotar en 2025.

Por otro lado, una corrección podría llevar los precios de vuelta hacia los 0,030 dólares, con un retroceso más profundo que posiblemente ponga a prueba la zona de soporte de 0,025 dólares si se intensifica la toma de beneficios.