El precio de TOSHI se dispara un 80% tras su inclusión en los principales intercambios de criptomonedas

Tras la inclusión en Upbit, el volumen diario de operaciones de TOSHI se multiplicó por más de 40, alcanzando los 490 millones de dólares.

Las salidas de los intercambios redujeron los saldos de TOSHI en un 8%, aliviando la presión vendedora.

TOSHI rompió al alza desde un patrón de copa y asa, encontrando soporte a corto plazo en 0,00083 dólares.

El pasado 17 de septiembre, la criptomoneda meme TOSHI, bautizada en honor al seudónimo del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, fue incluida en Upbit, el principal intercambio de criptomonedas de Corea del Sur. El precio de TOSHI se catapultó un 80%, mientras que los volúmenes diarios de negociación se dispararon más de un 4000%, superando los 490 millones de dólares, con un fuerte sentimiento alcista entre los operadores.

El repunte de TOSHI acapara la atención tras su inclusión en Upbit

Durante la jornada del 17 de septiembre, la criptomoneda meme TOSHI se disparó hasta los 0,0011 dólares, marcando así un máximo de ocho meses. En los niveles actuales, el token cotiza un 50% por encima de su mínimo de septiembre y más de un 800% por encima de su punto más bajo registrado a principios de año.

La escalada del precio de TOSHI llega después de su incorporación tanto en Binance Futures como en el intercambio surcoreano Upbit. El lanzamiento del contrato perpetuo TOSHI/USDT en Binance, que ofrece un apalancamiento de hasta 75 veces, ha alimentado la actividad comercial especulativa.

Mientras tanto, Upbit, el mayor intercambio de Corea del Sur, concentró cerca del 40% del volumen diario de operaciones de TOSHI. Las inclusiones en Upbit suelen proporcionar una importante inyección de liquidez que deriva en fuertes repuntes de precios, como se pudo observar recientemente con Treehouse (TREE).

Los datos de Nansen reflejaron un impulso alcista adicional, con los saldos de TOSHI en los intercambios cayendo un 8%, desde los 121.100 millones hasta los 111.100 millones de tokens tras las inclusiones.

Las salidas de los intercambios constituyen habitualmente un indicador alcista que sugiere una reducción de la presión vendedora sobre TOSHI. Además, Base, la red de capa 2 de Coinbase que aloja la criptomoneda meme TOSHI, reveló recientemente en su evento Base Camp que está explorando el lanzamiento de un token nativo de la red. Esta noticia podría haber impulsado aún más el repunte de TOSHI.

Análisis técnico de la criptomoneda meme de Satoshi

En el gráfico de 4 horas, TOSHI ha confirmado una ruptura desde un patrón de copa y asa tras el pronunciado repunte de hoy. Esta formación alcista señala una reversión respecto a las tendencias bajistas previas y sugiere el potencial para un movimiento ascendente sostenido. La línea del cuello del patrón se situaba en 0,00068 dólares, con el fondo de la copa en torno a los 0,00053 dólares.

Después del impulso, TOSHI entró en una breve fase de consolidación, pero parece haber encontrado soporte cerca de los 0,00083 dólares. Mantenerse por encima de este nivel podría reforzar el impulso alcista.

Los indicadores técnicos también favorecen a los compradores, con el Bull-Bear Power mostrando el dominio de los alcistas a corto plazo. Un rebote decisivo por encima de los 0,00083 dólares confirmaría probablemente este nivel como nuevo soporte. Esto despejaría potencialmente el camino para un repunte hacia la resistencia psicológica en 0,0012 dólares, aproximadamente un 20% por encima del precio actual.

