El precio de TRX en riesgo mientras Justin Sun reduce las comisiones de la red Tron un 60%

Key Notes

Aunque impulsa el potencial de adopción, la medida genera presión vendedora inmediata con TRX cayendo un 4% y las posiciones cortas superando a las largas en un 302%.

El fundador de la red Tron, Justin Sun, respaldó el 29 de agosto la Propuesta de Mejora de Tron #789, que reduce las comisiones de red un 60%. Esta iniciativa, presentada el miércoles, establece la reducción del precio unitario de energía de 210 sun a 100 sun, citando que el valor de TRX se ha duplicado desde 2024, lo que efectivamente ha encarecido la actividad en cadena en términos de dólares reales.

La propuesta superó el requisito de votación mayoritaria y entra en vigor el viernes 29 de agosto a las 20:00 (GMT+8), marcando la mayor reducción de comisiones en la historia de Tron. Aunque Sun reconoce los riesgos de rentabilidad a corto plazo para los inversores de TRON, destacó que el aumento de adopción y actividad compensaría las pérdidas de ingresos a largo plazo.

Reacción del mercado

Los datos de CoinMarketCap muestran que el precio de TRX cayó un 4% intradiario junto con un aumento del 29,5% en la actividad comercial, con un volumen de negociación cercano a los 1.200 millones de dólares. Cuando las caídas de precio van acompañadas de un mayor repunte en el volumen de negociación, esto señala una fuerte presión vendedora.

On August 26, 2025, the Tron Super Representative community proposed to reduce Tron network fees by 60%. This is the largest fee reduction since the founding of the Tron network. The proposal has already passed and will take effect at 20:00 (GMT+8) this Friday! Here’s my view on… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) August 29, 2025

En términos de métricas de la red, Tron mantiene 82.000 millones de dólares en suministro total de USDT, mientras que 24.000 millones de dólares en transacciones USDT ejecutadas en Tron representan el 20% del volumen total de negociación de 24 horas de USDT, que asciende a 136.000 millones de dólares.

Análisis de futuros y expectativas

Los datos del mapa de liquidación de CoinGlass revelan que las posiciones CORTAS desplegadas contra TRX en los últimos siete días superaron los 64 millones de dólares, mientras que los operadores alcistas han reducido su exposición a 15,9 millones de dólares en posiciones largas activas. Con las posiciones cortas superando a las largas en un 302%, esto sugiere que la mayoría de los operadores anticipan una caída del precio de TRX en las próximas sesiones.

Perspectiva técnica

Los indicadores técnicos en el gráfico de 24 horas de TRXUSDT enfatizan esta postura. TRX formó una cruz de la muerte el 27 de agosto, cuando la media móvil simple de 5 días cayó por debajo de los promedios de 8 y 13 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también se retiró del territorio de sobrecompra hacia el 58,95%, señalando una presión de compra decreciente.

Pronóstico

Basándose en los conocimientos técnicos actuales y los datos del mercado de derivados, el precio de TRX probablemente se dirija hacia una consolidación prolongada entre el soporte de 0,33 dólares y el nivel de 0,35 dólares, donde las medias móviles de 8 y 13 días se cruzan actualmente.

Aunque las reducciones de comisiones son excelentes para atraer nuevos usuarios a la red y se espera que impulsen el dominio de Tron en transacciones de monedas estables, la medida reduce esencialmente los ingresos que llegan a los tenedores de tokens.

