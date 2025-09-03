El precio de WLFI salta un 9% tras anunciar HTX de Justin Sun un rendimiento del 20%

Key Notes

El producto de rendimiento WLFI permite a los usuarios acumular intereses cada hora, con capitalización automática, y proporciona alta flexibilidad para depósitos y reembolsos.

Justin Sun adquirió 600 millones de tokens WLFI, equivalente al 3% del suministro desbloqueado en el TGE, convirtiéndolo en un importante accionista.

La propuesta de recompra y quema de la comunidad WLFI pretende reducir el suministro circulante y crear un bucle deflacionario.

WLFI, la criptomoneda nativa de World Liberty Financial, ha experimentado una subida del 9% al cierre de esta edición, después de alcanzar un mínimo de 0,2085 dólares.

Esto ocurre después de que HTX, dirigido por Justin Sun, anunciara un nuevo producto de rentabilidad, WLFI Flexible Earn, que ofrece una tasa anual de rendimiento (TAE) del 20%. El proyecto DeFi también introdujo un programa de quema y recompra de tokens WLFI, impulsando el optimismo del mercado.

HTX lanza WLFI Flexible Earn con 20% TAE

El exchange de criptomonedas HTX ha introducido un nuevo producto de rentabilidad, WLFI Flexible Earn, que ofrece a los usuarios una tasa anual de rendimiento (TAE) del 20% durante un período limitado.

El anuncio llega poco después de que el token fuera listado en los principales exchanges de criptomonedas como Binance, Upbit y Bithumb.

Según el comunicado, los intereses se acumularán cada hora y se capitalizarán automáticamente, permitiendo a los usuarios maximizar los rendimientos en tiempo real. El producto está diseñado con alta flexibilidad, permitiendo a los suscriptores depositar y retirar fondos en cualquier momento sin afectar su capacidad de trading.

HTX señaló que la oferta es adecuada tanto para inversores noveles como experimentados, sin límites de suscripción impuestos.

Al momento del cierre, el precio de WLFI cotiza con una subida del 10,04% a 0,2516 dólares, con volúmenes de trading diarios que se disparan a unos masivos 4.400 millones de dólares. Esto sugiere un fuerte sentimiento alcista entre los traders.

Poco después del listado en Binance ayer, Justin Sun se aseguró 600 millones de tokens WLFI, valorados en aproximadamente 200 millones de dólares durante el evento de generación de tokens (TGE).

La asignación representa el 3% de los 20.000 millones de tokens WLFI desbloqueados, posicionando a Sun como un importante accionista con influencia significativa sobre la gobernanza del proyecto.

World Liberty Financial anuncia programa de quema y recompra de tokens

La comunidad de World Liberty Financial (WLFI) ha introducido una propuesta clave para asignar el 100% de las comisiones de la liquidez propiedad del protocolo (POL) hacia la compra de tokens WLFI en el mercado abierto.

Todos los tokens adquiridos serían enviados a una dirección de quema, eliminándolos permanentemente de la circulación.

El plan está diseñado para reducir el suministro circulante, mejorar el valor para los tenedores a largo plazo y convertir la actividad del protocolo en un mecanismo deflacionario.

Desde una perspectiva de tokenomics, el mecanismo de recompra y quema financiado por comisiones POL establece un bucle de retroalimentación positivo.

Esto conduce a un mayor uso del protocolo y genera más comisiones, lo que a su vez impulsa recompras mayores y reduce progresivamente el suministro circulante.

Snorter Bot apunta a recaudar 4 millones de dólares

El popular proyecto de meme coin Snorter Bot está atrayendo atención significativa de inversores de alto riesgo, posicionándose como una oportunidad de alto crecimiento a largo plazo. La preventa en curso ya ha recaudado más de 3,6 millones de dólares, destacando una fuerte tracción del mercado.

El Snorter Bot con temática de oso hormiguero se ha convertido rápidamente en una de las principales preventas cripto de 2025, gracias a su diseño que simplifica las decisiones de trading y ayuda a los inversores a navegar el mercado de criptomonedas de manera eficiente. Usando su figurativo «olfateo», el bot rastrea oportunidades que podrían maximizar las ganancias para los usuarios.

Detalles de la preventa:

Ticker: SNORT

Precio actual: 0,1031 dólares

Cantidad recaudada: 3,65 millones de dólares

Según el sitio oficial, se espera que el precio del token suba después de 21 horas.