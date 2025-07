El precio de XRP se desploma pero el objetivo de 10 dólares sigue vigente

El sentimiento institucional y la acumulación por parte de las ballenas se mantienen sólidos pese a la debilidad temporal del precio.

XRP ha registrado una caída pronunciada, perdiendo un 12,53% en apenas 24 horas. Con un aumento del 110,5% en el volumen de negociación que acompaña a este descenso, la volatilidad reciente parece más bien un reajuste que una reversión.

Actualmente cotiza a 3,07 dólares tras alcanzar máximos por encima de los 3,65 dólares, un nivel que no se veía desde hace años. XRP se sitúa ahora solo un 19,87% por debajo de su máximo histórico de 3,84 dólares, tocado por última vez hace más de ocho años, según datos de CoinMarketCap.

Como señaló XRPunkie, un analista muy seguido en X, XRP pasó de 1,95 a 3,66 dólares, subiendo un 92% en 30 días, y añadió que el retroceso del 16% es en realidad «una corrección saludable».

El analista interpreta esto como una consolidación previa a un posible movimiento hacia los 10-15 dólares en los próximos meses.

$XRP went from $1.95 to $3.66, up 92% in 30 days. We just had a 16% pullback. It's a healthy correction. Nothing out of the ordinary in crypto. Sit back, chill and relax. Let it bottom out and we should be on our way to much higher prices real soon. $10-$15 still in play. pic.twitter.com/aUQup1VctA

— XRPunkie (@Shawnmark7899) July 23, 2025