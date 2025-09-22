El rally de XRP hacia los 10 dólares mantiene su solidez tras el exitoso debut del ETF

Key Notes

Los datos on-chain muestran una acumulación sostenida, reforzando las expectativas de un movimiento del precio de XRP hacia los 5-5,50 dólares en el cuarto trimestre.

El ETF Rex-Osprey XRP (XRPR) se lanzó con una fuerte demanda, generando 37 millones de dólares en volumen de negociación el primer día.

La aprobación por parte de la SEC de nuevos estándares de cotización para ETF cripto ha fortalecido la confianza del mercado, impulsando el precio de XRP al alza.

La criptomoneda nativa de Ripple, XRP, ha estado sometida a presión vendedora, corrigiendo un 5% durante la semana pasada. No obstante, los analistas del mercado cripto mantienen su postura alcista con expectativas de un rally hacia los 10 dólares y más allá. El exitoso debut del ETF Rex-Osprey XRP (XRPR) ha impulsado aún más el sentimiento del mercado.

El rally de XRP hacia los 10 dólares mantiene su integridad

A pesar de que la Reserva Federal estadounidense anunciase recortes de tipos de interés a principios de esta semana, la actividad del mercado cripto ha permanecido contenida. El precio de XRP ha coqueteado con los 3,0 dólares durante un tiempo mientras los inversores esperan en la barrera un repunte alcista.

$XRP looks to be preparing here for ANOTHER +226% SURGE TO $9.90+ and a break above could send it towards $20 and higher! pic.twitter.com/ia5jJOcdkp — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 19, 2025

Pese a la presión vendedora actual, el analista del mercado cripto Javon Marks considera que la criptomoneda de Ripple está preparada para un rally hacia los 10 dólares. Compartiendo el gráfico de precios de XRP, Marks señaló que la altcoin podría repuntar más de un 226% hacia el nivel de los 9,90 dólares. Marks añadió que una ruptura por encima de este umbral podría potencialmente impulsar XRP hacia los 20 dólares y más allá.

Por otra parte, los datos on-chain indican que el precio de XRP continuará ganando fuerza de cara al futuro. El analista cripto Tom Tucker afirmó que la estructura alcista de XRP permanece intacta, citando datos on-chain que muestran una acumulación sostenida desde el 22 de agosto.

Según Tucker, se han producido posicionamientos importantes en el rango de 2,70-3,00 dólares tras la toma de beneficios de julio. Agregó que los nuevos participantes que compran en las caídas han logrado hasta ahora absorber la presión vendedora. Tucker señaló que XRP podría estar posicionado para un movimiento potencial hacia el rango de 5,00-5,50 dólares en el cuarto trimestre.

$XRP Bullish Structure Intact On-chain data shows sustained accumulation since Aug 22, with heavy positioning at $2.70–$3.00 after July’s profit-taking. Selling pressure absorbed, new cohorts entering. We might see potential Q4 move toward $5.00–$5.50. pic.twitter.com/2uyr0l19hx — Tom Tucker (@WhatzTheTicker) September 19, 2025

El lanzamiento del ETF de XRP genera expectación en el mercado

Rex-Osprey lanzó el ETF de XRP (XRPR) a principios de esta semana, impulsando más de 37 millones de dólares en volumen de operaciones el día del debut. En tan solo 90 minutos desde el lanzamiento, el fondo registró 24 millones de dólares en operaciones, sorprendiendo incluso a analistas experimentados.

Eric Balchunas de Bloomberg describió el rendimiento como «extraordinario», señalando que la mayoría de los nuevos ETF suelen tener dificultades para superar el millón de dólares en volumen de negociación el primer día.

Además, con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) aprobando esta semana los estándares genéricos de cotización para ETF cripto, las posibilidades de llegada de un ETF spot de XRP, con exposición completa a la criptomoneda de Ripple, han aumentado considerablemente.

El director de Tecnología de Ripple, Stuart Alderoty, declaró que los nuevos estándares de cotización para ETF cripto representan un paso significativo para llevar esta clase de activos más hacia los mercados principales. Añadió que la claridad regulatoria no solo fortalece la política, sino que también genera confianza entre los inversores estadounidenses.

