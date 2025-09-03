El rally del oro retrasa la Altcoin Season 3.0, ¿qué sucederá ahora?

Key Notes

Poppe señala que un máximo local en el oro podría desencadenar un gran impulso alcista de las altcoins una vez que se reduzca la presión vendedora.

Las principales temporadas de altcoins han comenzado en septiembre cada cuatro años, con ciclos pasados que han proporcionado ganancias de hasta 100x-125x en criptomonedas de baja capitalización.

Las expectativas de un recorte de tipos de la Fed y la reducida dominancia de Bitcoin generan optimismo para las ganancias de septiembre.

A pesar del sólido rendimiento del precio de Ethereum a lo largo de 2025 hasta la fecha, la temporada completa de altcoins está enfrentando obstáculos.

El popular analista cripto Michael van de Poppe cita el rally del oro como la razón detrás de esto, afirmando que los inversores continúan en modo defensivo.

También añadió que el gráfico del oro muestra señales de un máximo local y que los inversores no deberían perder la esperanza.

Correlación entre la temporada de altcoins y el oro

El analista cripto Michael van de Poppe cita una correlación interesante entre la temporada de altcoins y el oro. Señaló que el oro actúa como indicador de riesgo, con inversores reticentes a asumir riesgos mientras suben los precios del oro.

Van de Poppe añadió que el mercado se encuentra en un punto crucial y espera que una vez que el oro alcance un pico a corto plazo, las altcoins puedan experimentar un fuerte movimiento alcista.

The prime reason that we haven't seen #Altcoins do well is Gold. It's a risk indicator and people are not willing to take risk otherwise Gold wouldn't be going up. We're on a pivotal moment. I think that we're close to a short-term peak here, and that would kickstart the run… pic.twitter.com/zChSZrZYfq — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 2, 2025

En varias ocasiones anteriores, Poppe citó la correlación entre las altcoins y el oro, observando que durante septiembre, el oro ha mantenido un rendimiento constante del 8%. Solo una altcoin, Ethereum, lo ha superado con ganancias del 15%. En general, Ethereum ha impulsado en gran medida el rally del mercado de altcoins.

La plataforma de estrategia macro de Bitcoin «ecoinometrics» señaló que el oro lideró en rendimientos generales en agosto, mientras que Bitcoin terminó el mes con retornos negativos del 15%.

Más: nuevas criptomonedas que liderarán la altseason

¿Qué les ocurre a las altcoins en septiembre?

Con las expectativas del recorte de tipos de la Fed en la próxima reunión del FOMC el 17 de septiembre, los inversores están expectantes, esperando un gran impulso de liquidez en el mercado. Con la dominancia de Bitcoin hundiéndose, el optimismo entre los analistas permanece alto.

El analista Crypto Patel afirma que el rally de altcoins apenas está comenzando. Según Patel, la «zona real de salida» para las altcoins llegará cuando la dominancia de Bitcoin caiga al 45%-40%.

Hasta entonces, los inversores podrían ver ganancias de 5x o superiores en altcoins sólidas y de alto potencial. Instó a los traders a mantenerse alerta y bien posicionados para el movimiento actual del mercado.

Bitcoin ended August in the red, despite hitting a new all-time high earlier in the month. That’s a sharp contrast with Ethereum, which gained 15%, well above its 12-month average, as it plays catch-up with Bitcoin. pic.twitter.com/RdGHOXYODN — ecoinometrics (@ecoinometrics) September 1, 2025

De manera similar, el comentarista cripto 0xNobler señaló que cada temporada importante de altcoins en los dos ciclos pasados ha comenzado históricamente en septiembre, produciendo rendimientos excepcionales para las gemas de altcoins de baja capitalización con potencial de 1000x.

El patrón, que se repite aproximadamente cada cuatro años, vio a las altcoins dispararse hasta 100x en 2017-2018 y activos seleccionados de baja capitalización entregar rendimientos de 125x durante el ciclo de 2021.

Con Bitcoin consolidándose y la liquidez del mercado cambiando, Nobler sugiere que el mercado puede estar entrando en lo que él llama la Altcoin Season 3.0.

Lee sobre las mejores altcoins