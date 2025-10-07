El repunte de Bitcoin empuja el precio a un nuevo máximo histórico mientras el Nikkei 225 japonés salta un 5%

Key Notes

Los ETF de Bitcoin al contado registraron entradas de 3200 millones de dólares la semana pasada, impulsando el repunte del precio de Bitcoin.

Analistas como Michael van de Poppe esperan una breve corrección por debajo de los 121 500 dólares antes de que Bitcoin retome su movimiento alcista.

La actividad institucional y los factores macroeconómicos continúan marcando la evolución del precio, mientras los analistas prevén un repunte hasta los 150 000 dólares antes de fin de año.

El precio de Bitcoin BTC$125 088 ha mostrado una fortaleza considerable al alcanzar máximos de 125 559 dólares el 6 de octubre, coincidiendo con una subida del 5% en el índice Nikkei 225 de Japón. Este repunte llega después de que la recién elegida primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, haya expresado su apoyo al retorno de la estrategia proestímulo conocida como «Abenomics».

Introducida originalmente por el exprimer ministro Shinzo Abe entre 2012 y 2013, Abenomics busca reactivar la economía japonesa tras décadas de estancamiento causado por la deflación.

¿Hacia dónde se dirige el precio de Bitcoin?

Bitcoin ha demostrado una solidez notable con una subida del 11% durante la última semana y ha superado la barrera de los 125 000 dólares. El volumen de negociación de BTC se sitúa actualmente en 58 000 millones de dólares, con un ligero incremento en las últimas 24 horas.

Además, una fuerte demanda institucional ha contribuido al repunte del precio de Bitcoin la semana pasada. Los ETF de Bitcoin al contado atrajeron 3200 millones de dólares en entradas la semana pasada, lo que supone la segunda mayor entrada semanal registrada hasta la fecha.

En lo que va de año, estos ETF han acumulado 25 000 millones de dólares en entradas. Sin embargo, las entradas totales desde su lanzamiento en enero de 2024 han superado los 60 000 millones de dólares, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista.

Japón iniciará medidas de relajación monetaria

Durante una rueda de prensa celebrada el sábado, la recién elegida primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, subrayó que el Gobierno tomará la iniciativa en la configuración de la política fiscal y monetaria.

Describió la economía japonesa como si estuviera «en la cuerda floja». La primera ministra también afirmó que resultaría apropiado mantener condiciones monetarias acomodaticias.

$BTC has now reached a crucial resistance level. Yesterday, Bitcoin pushed above this level, but the move was entirely perps driven. If institutions bid again like last week, a reclaim is possible. If that doesn't happen, a sharp correction towards $118,000-$120,000 could… pic.twitter.com/5rpzcxNkJD — Ted (@TedPillows) October 6, 2025

Sus declaraciones han alimentado las expectativas de nuevas medidas de flexibilización fiscal respaldadas por tipos de interés bajos. Esto ha impulsado el repunte de activos de riesgo como Bitcoin y las acciones japonesas, además del aumento del oro.

No obstante, los analistas de mercado señalan que la subida del precio de Bitcoin no seguirá una trayectoria lineal. El analista de criptomonedas Michael van de Poppe afirmó que no espera que Bitcoin (BTC) supere su máximo histórico de un solo golpe.

I don't think #Bitcoin will blast through the ATH in one-go. It needs a little bit of patience, before it should continue moving. In that aspect, I expect to see a correction and anything beneath $121.5K is a good area to enter before we'll head to $150K. pic.twitter.com/mfaEOwGwDI — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 6, 2025

El analista observó que puede ser necesaria una consolidación antes del próximo gran repunte. Van de Poppe señaló que podría producirse una corrección a corto plazo y añadió que «cualquier nivel por debajo de los 121 500 dólares representa una buena zona de entrada» antes de que Bitcoin avance potencialmente hacia el nivel de los 150 000 dólares.

La preventa de Bitcoin Hyper se acerca al hito de los 22 millones de dólares

En medio del actual repunte del precio de Bitcoin, las soluciones de Capa 2 como Bitcoin Hyper están acaparando protagonismo, ya que se ha acercado al hito de alcanzar los 22 millones de dólares recaudados en la preventa de criptomonedas.

Bitcoin Hyper, un proyecto de Capa 2 construido sobre Bitcoin, está atrayendo la atención de inversores de alto riesgo y alta rentabilidad como una de las preventas de criptomonedas más destacadas de 2025. El proyecto busca mejorar la escalabilidad y la eficiencia de las transacciones de Bitcoin, al tiempo que ofrece a los primeros participantes un potencial de beneficio significativo.

Estadísticas actuales de la preventa:

Precio actual: 0,013065 dólares.

0,013065 dólares. Importe recaudado: 21,71 millones de dólares.

21,71 millones de dólares. Símbolo: HYPER.

HYPER. Guía: comprar Bitcoin Hyper

Los usuarios pueden adquirir BTC Hyper (HYPER) en la preventa mediante ETH, BNB, USDT o tarjeta de crédito. Echa un vistazo a nuestra predicción detallada del precio de Bitcoin Hyper.