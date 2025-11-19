El Salvador compra 1.100 BTC con el precio bajo los 90.000$

Key Notes

El Salvador adquirió aproximadamente 1.090 BTC durante un importante retroceso del mercado.

Sus reservas ascendieron a unos 7.500 BTC gracias a su mayor compra en un solo día hasta la fecha.

El movimiento se enmarca en la política de acumulación continua de "1 BTC al día" impulsada por Bukele.

El Salvador amplió sus reservas nacionales de Bitcoin en algo más de mil monedas esta semana, acelerando la acumulación durante una de las correcciones más pronunciadas de 2025. Hasta ahora, se trata de la mayor compra realizada en un solo día por el país defensor de Bitcoin.

Los datos de la Oficina de Bitcoin del país apuntan a una adquisición de aproximadamente 1.090 BTC (en torno a 100 millones de dólares), elevando las tenencias totales a unos 7.470-7.500 BTC.

Esta nueva compra se ajusta a la política de promediado del coste en dólares de «1 BTC al día» anunciada por primera vez por el presidente Nayib Bukele en noviembre de 2022, un programa que la administración ha reiterado que mantendrá activo.

Bitcoin cae por debajo de los 90.000$ por primera vez en siete meses

El momento fue oportuno: Bitcoin perforó brevemente los 90.000 dólares los días 17 y 18 de noviembre, su primera caída por debajo de ese nivel en meses, en medio de un ambiente de aversión al riesgo en los mercados globales.

Las salidas de los ETF al contado se han acelerado desde principios de semana, y el Índice de Miedo y Codicia de CoinMarketCap se deslizó hasta el «miedo extremo».

Good Morning The week kicks off with a 2.3K BTC outflow from the Spot ETFs. Let’s see how the ETF cartel behaves for the rest of the week 🧸 DYOR pic.twitter.com/Eka6HJsWng — Teddy (@TeddyVision) November 18, 2025

La postura de El Salvador sobre Bitcoin

El contexto regulatorio sigue siendo matizado. En virtud de su programa con el FMI de 1.400 millones de dólares acordado en 2025, El Salvador se comprometió a limitar la exposición más amplia del sector público a Bitcoin. Sin embargo, el FMI declaró posteriormente que los recientes incrementos de la Reserva Estratégica de Bitcoin eran coherentes con los términos del programa, destacando cómo la reserva está estructurada dentro de esas restricciones.

Bukele también ha cultivado relaciones con homólogos internacionales en materia de política de activos digitales: en junio de 2025 se reunió con el asesor político estadounidense Bo Hines para debatir la estrategia sobre Bitcoin, como parte de un esfuerzo continuo en torno a las normas cripto transfronterizas.

Por separado, el gobierno ha reforzado las reservas mediante minería. El año pasado, Reuters informó de que se habían minado 474 BTC desde 2021 utilizando energía geotérmica, lo que subraya un enfoque múltiple (compras más producción nacional).

