Key Notes

El Senado rompió el punto muerto con una votación de 60–40.

Se espera que la Cámara de Representantes actúe rápidamente en una sesión de un día.

Crece el optimismo ante la reapertura del Gobierno estadounidense en los próximos días.

Una votación nocturna en el Senado para impulsar un proyecto de ley de financiación ha preparado el terreno para la tan esperada reapertura del Gobierno.

Chad Pergram, corresponsal del Congreso de Fox News, informó de que siete demócratas y un independiente se unieron a los republicanos para desbloquear un estancamiento político que había mantenido cerrado el Gobierno durante semanas.

Según Pergram, el Senado votó 60–40 para «invocar el cierre del debate», lo que significa que suficientes senadores acordaron avanzar con la votación de un proyecto de ley para reabrir el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, la votación final aún no se ha producido, aunque podría «ocurrir tan pronto como mañana», señaló el periodista de Fox News, refiriéndose al lunes 10 de noviembre.

Senate Timing For Final Vote Unclear. House Aiming to Tackle the Bill Wednesday We are not expecting a final vote on the revamped GOP spending bill in the Senate overnight.



Final passage of the bill will need a time agreement to expedite things in the Senate. Fox is told it’s… — Chad Pergram (@ChadPergram) November 10, 2025

En este punto, el proyecto solo necesita una mayoría simple para ser aprobado. Una vez que el Senado lo apruebe, la Cámara de Representantes votará a continuación, probablemente el 12 de noviembre, en una sesión rápida de «entrar y salir en un día».

Artículo relacionado: los futuros de Bitcoin, claves en este mercado volátil

Un respiro para las criptomonedas

El cierre del Gobierno ralentizó todo. Por ejemplo, las regulaciones del mercado financiero, las aprobaciones de la SEC y la supervisión general del mercado quedaron en pausa, lo que finalmente provocó múltiples oleadas de ventas.

Bitcoin cayó por debajo de la marca de los 100.000 dólares la semana pasada cuando el mercado entró en condiciones de «miedo extremo».

Ahora, con mayor claridad macroeconómica, el mercado de criptomonedas ya muestra signos de confianza tras las perspectivas de una posible reapertura del Gobierno. La capitalización global del mercado cripto aumentó un 4,2% hasta los 3,57 billones de dólares, con un volumen de negociación diario de 163.000 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Bitcoin superó los 106.000 dólares y Ethereum alcanzó los 3.600 dólares siguiendo el impulso alcista generalizado del mercado.

Es importante señalar que el Gobierno aún no está abierto, pero todo apunta hacia una reapertura completa a finales de esta semana. La cooperación bipartidista para reabrir el Gobierno podría significar menos caos político. Esto podría conducir a un entorno más tranquilo que estabilizaría los mercados financieros, incluido el cripto y los crypto casinos.