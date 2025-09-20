El token Trust Wallet (TWT) se dispara un 74% tras las últimas declaraciones de Changpeng Zhao

Key Notes

El respaldo del cofundador de Binance desencadenó la ruptura del TWT por encima de 1,33 dólares, marcando su nivel más alto de 2025 en medio de un aumento del volumen del 400%.

El nuevo documento técnico de tokenomics introduce recompensas de fidelidad por niveles y programas comunitarios mejorados para impulsar la adopción en el mundo real.

Los indicadores técnicos siguen siendo alcistas a pesar de la corrección del 14%, con el próximo objetivo de resistencia en 1,35 dólares y soporte en 0,87 dólares.

El precio del token Trust Wallet TWT ($1,18) se disparó un 74% el viernes 19 de septiembre, después de que el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, compartiera comentarios prospectivos sobre los próximos casos de uso del ecosistema.

Zhao puso de relieve la quema del 99% de tokens TWT del proyecto y la expansión de aplicaciones en el mundo real, lo que provocó una fuerte ruptura que impulsó el token por encima de 1,33 dólares por primera vez en 2025.

Los mercados interpretaron la publicación como una validación de las nuevas estrategias descritas en el último documento técnico de tokenomics de Trust Wallet, publicado el jueves.

Las recompensas de fidelidad por niveles y los programas de incentivos comunitarios mejorados fueron algunas de las características destacadas en la hoja de ruta. El TWT se mantiene entre los 5 tokens con más tendencia en Coinmarketcap, mientras que las conversaciones del mercado en torno a los comentarios de CZ se intensifican alrededor del mediodía en las operaciones estadounidenses.

Previsión del precio del token TWT: ¿qué viene después de la corrección del 14%?

En el momento de redactar este informe, el token de Trust Wallet cotiza cerca de 1,14 dólares, un 14% menos que los picos intradía por encima de 1,30 dólares. Sin embargo, los indicadores técnicos sugieren que el impulso alcista se mantiene intacto.

A pesar de la corrección, las medias móviles simples de 7 y 30 días, situadas en 0,87 y 0,79 dólares respectivamente, se mantienen muy por debajo de los niveles de precios actuales, lo que confirma un fuerte dominio alcista. La vela de ruptura intradía de la ganancia del 74% del viernes contó con el respaldo de un aumento del 400% en el volumen de operaciones, lo que señala entradas de tamaño institucional.

Las lecturas del MACD muestran que la línea de señal azul en 0,0481 permanece por encima de la línea roja en 0,0154, lo que refleja un impulso alcista sostenido. El histograma en expansión refuerza aún más la tendencia positiva en curso.

Si el impulso de compra persiste, los alcistas podrían fijarse en la próxima resistencia importante en 1,35 dólares. En el lado negativo, nuevas caídas por debajo de la media móvil de 7 días en 0,87 dólares podrían señalar debilidad en los catalizadores alcistas actuales, lo que podría desencadenar una retirada hacia 0,77 dólares.

La preventa de SUBBD gana impulso mientras el repunte de Trust Wallet destaca el creciente apetito del mercado

Mientras que la inminente hoja de ruta de Trust Wallet propone nuevos incentivos para la adopción de criptomonedas, los proyectos en fase inicial como SUBBD ($SUBBD) también están atrayendo el interés del mercado.

SUBBD fusiona la interacción creador-fan con casos de uso del mundo real, permitiendo que los fans interactúen directamente con los creadores mientras aprovechan la personalización de contenido impulsada por inteligencia artificial.

La preventa ya ha recaudado 1,16 millones de dólares de su objetivo de 1,34 millones de dólares, cotizando a 0,056 dólares por token.

Con poco más de 24 horas restantes, los compradores potenciales aún pueden asegurar tokens SUBBD directamente a través del sitio web oficial antes de que se desbloquee el próximo tope de precio.

