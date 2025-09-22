El token WLFI se dispara un 10% en medio de la quema de tokens y los debates sobre la política de visados HB-1 de Trump

Key Notes

El precio de WLFI sube un 10% hasta los 0,25 dólares tras la aprobación casi unánime de la quema de tokens, lo que despierta un renovado optimismo en el mercado.

El mecanismo de quema vincula directamente el valor de WLFI con la actividad del ecosistema, reforzando la demanda y la escasez con el aumento del volumen de operaciones.

Los debates sobre la política de visados HB-1 de Trump impulsan las menciones de WLFI y elevan las valoraciones de las empresas relacionadas con Trump.

WLFI, el token nativo de la empresa World Liberty Financial respaldada por Trump, experimentó el domingo 21 de septiembre una subida del 10% hasta los 0,25 dólares, rozando brevemente una capitalización de mercado de 6.000 millones de dólares antes de retroceder hacia los 0,24 dólares en el momento de escribir estas líneas.

El repunte siguió a una votación de la comunidad celebrada el 19 de septiembre, que concluyó con un apoyo del 99,8% a un mecanismo continuo de recompra y quema. Inicialmente amortiguado por las turbulencias en torno a la bajada de tipos de la Fed, las discusiones sobre la iniciativa de quema de tokens cobraron protagonismo cuando los vientos en contra macroeconómicos se calmaron durante el fin de semana.

Al alinear la oferta con la participación en el ecosistema, el mecanismo de quema de WLFI introduce un bucle de retroalimentación donde la actividad comercial fortalece directamente la escasez y la confianza de los inversores.

La cobertura mediática en torno a la política de visados HB-1 impulsa los precios de las entidades Trump

Más allá de la quema de tokens, WLFI también se ha beneficiado de una mayor cobertura mediática en torno a la propuesta política de visados HB-1 de Trump. Esta propuesta vinculada a la inmigración reavivó los debates políticos y amplificó la visibilidad de Trump en las discusiones financieras.

Los datos de LunarCrush muestran que «Trump» se situó entre las 10 palabras clave más mencionadas en el mundo cripto durante las últimas 24 horas, apareciendo WLFI también entre las 20 primeras.

Este aumento en las menciones sociales refleja un impulso cruzado desde el discurso político hacia los mercados de criptomonedas.

El efecto de contagio se extendió también a Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), la empresa matriz de las iniciativas corporativas de Trump. Las acciones de DJT cerraron el viernes con una subida del 3%, alcanzando la valoración de la compañía los 4.800 millones de dólares, en línea con el impulso al alza observado en el mercado de WLFI el domingo.

