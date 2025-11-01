El whitepaper de Bitcoin cumple 17 años

Hace exactamente 17 años, el 31 de octubre de 2008, se publicó el documento fundacional de Bitcoin. Su autor, Satoshi Nakamoto, sigue siendo un enigma sin resolver hasta la fecha.

La cuenta Documenting Bitcoin recordó a través de X que este jueves se cumplen 17 años desde que Satoshi Nakamoto difundió el célebre whitepaper entre varios criptógrafos. El documento, de apenas nueve páginas, llevaba por título «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (Bitcoin: Un sistema de efectivo electrónico entre pares).

El documento que cambió las finanzas

Aquel texto técnico presentó al mundo la primera criptomoneda descentralizada y estableció aspectos fundamentales como el límite máximo de unidades: únicamente 21 millones de bitcoins podrán ser «minados» o puestos en circulación. El whitepaper también introdujo el concepto de una moneda digital sin control centralizado.

The Bitcoin Whitepaper was published 17 years ago today (October 31, 2008) on a public emailing list under the username ‘Satoshi Nakamoto.’ The identity behind the engineer remains unknown to this day. pic.twitter.com/PDydyRNMRr — Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) October 31, 2025

Según lo planteado en el documento, Bitcoin permite realizar transacciones al margen de gobiernos o intermediarios financieros. Satoshi Nakamoto identificó esta propuesta como respuesta al problema del «doble gasto», una debilidad histórica de los sistemas de pago tradicionales. Para solucionarlo, propuso una red de nodos que validara y registrara las operaciones mediante un mecanismo de consenso conocido como Prueba de Trabajo (PoW).

El misterio sin resolver de Satoshi Nakamoto

Durante estas casi dos décadas, nadie ha logrado descubrir quién se esconde tras el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Recientemente, el comentarista político conservador Tucker Carlson generó polémica al sugerir en un acto de Turning Point USA que el creador de Bitcoin podría tener vínculos con la CIA. Carlson añadió que precisamente este anonimato le disuade de invertir en la criptomoneda.

Desde la aparición del whitepaper, Bitcoin ha protagonizado episodios memorables, como la compra de dos pizzas por 10.000 bitcoins que realizó Laszlo Hanyecz. La evolución del precio resulta llamativa: de carecer de valor alguno, Bitcoin ha alcanzado un máximo histórico por encima de los 126.000 dólares y actualmente cotiza en torno a los 110.000 dólares.

