Elon Musk valida Bitcoin: dice que «se basa en energía»

Key Notes

Una publicación de ZeroHedge discutió recientemente el aumento de los precios de Bitcoin, oro y plata.

Citando la carrera armamentística mundial de IA en curso, se destacó el papel de Bitcoin.

Musk ha manifestado su preocupación sobre el gobierno estadounidense imprimiendo dinero de la nada.

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha emitido una importante línea de validación hacia Bitcoin después de que Zero Hedge sugiriera que la Inteligencia Artificial (IA) es la nueva carrera armamentística mundial.

El elogio de Musk a Bitcoin llega tras varios años de silencio sobre la criptomoneda. Esto resulta bastante notable considerando que la industria se está recuperando de una reciente masacre desencadenada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Bitcoin se basa en energía

Zero Hedge publicó un mensaje en X, destacando el aumento de los precios del oro, la plata y Bitcoin en medio del «comercio de devaluación».

La plataforma afirmó que el superávit comercial se dirigiría hacia la financiación de la carrera armamentística de IA. La plataforma de análisis fue más allá al afirmar que el mundo está inmerso en una carrera armamentística mundial de IA, con un gasto de capital que eventualmente será financiado por gobiernos como Estados Unidos y China.

Además, Elon Musk declaró: «No puedes imprimir energía», destacando Bitcoin y elogiando su fundamentación en energía real.

«Bitcoin se basa en energía: puedes emitir moneda fiduciaria falsa, y todos los gobiernos de la historia lo han hecho, pero es imposible falsificar energía».

True. That is why Bitcoin is based on energy: you can issue fake fiat currency, and every government in history has done so, but it is impossible to fake energy. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2025

Inmediatamente, los traders respondieron al respaldo de Musk a Bitcoin, y esto provocó un rebote en el precio de BTC. Sin embargo, la moneda todavía no se ha recuperado completamente, ya que sigue fluctuando de forma significativa. Bitcoin cotiza actualmente a 110.198,99 dólares, con una caída del 4,14% en las últimas 24 horas.

La declaración de Musk enfatiza aún más las preocupaciones sobre el gobierno estadounidense imprimiendo dinero de la nada.

Previamente había insinuado que el gobierno tiene «ordenadores de dinero mágico» y, en este sentido, emite constantemente advertencias graves sobre la deuda nacional estadounidense en espiral de 37 billones de dólares.

Impacto del interés de Musk en una moneda

Vale la pena señalar que Elon Musk ha prestado gran parte de su atención a Dogecoin durante mucho tiempo, y este interés ha ayudado a la memecoin a subir de valor.

A mediados de septiembre, el fabricante de coches eléctricos cerró un acuerdo con el gobierno estadounidense que provocó que DOGE ganara un 4%. Tuvo que ver con que su IA Grok obtuviese la aprobación del gobierno estadounidense.

Justo antes de este momento, desvió su atención hacia Tesla, y esto impuso un sentimiento bajista a corto plazo en los mercados de Dogecoin.

Artículo relacionado: más allá de BTC, otras de las criptomonedas con más futuro