Escenarios del FOMC para Bitcoin: de una caída a 55.000 USD a una ruptura de volatilidad hacia los 170.000 USD

Bitcoin (BTC) cotiza cerca de los 72.400 USD, consolidándose con cautela mientras el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se prepara para publicar su decisión de política monetaria crítica. Este punto de inflexión monetaria determina efectivamente el costo del capital a corto plazo, dictando si los activos de riesgo enfrentarán una sequía de liquidez o una fase de expansión renovada. Los traders se están preparando actualmente para un movimiento importante, con indicadores técnicos que señalan una resolución binaria que arriesga una ruptura estructural hacia los 55.000 USD o una ruptura masiva de la volatilidad cripto con un objetivo de 170.000 USD.

El mercado está descontando actualmente una alta probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés dentro del rango objetivo del 3,50% al 3,75%, pero el resumen de proyecciones económicas (SEP) que lo acompaña sigue siendo la variable principal. Con los datos de inflación presentando un panorama mixto debido a la reciente volatilidad del sector energético, el tono de la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell servirá probablemente como el detonante direccional. Lo binario es claro: un giro expansivo (dovish) valida la actual acumulación de bandera alcista, mientras que un mantenimiento restrictivo (hawkish) amenaza con deshacer meses de flujos institucionales.

Independencia de la Fed y la ecuación de liquidez

La relación entre las tasas de interés de la Fed y la acción del precio de Bitcoin opera principalmente a través del canal de liquidez. Cuando la Fed mantiene una postura restrictiva, los mayores rendimientos de los activos del Tesoro libres de riesgo aumentan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos, como Bitcoin. Por el contrario, cuando la Fed señala una flexibilización, el costo del capital cae, obligando a los inversores a alejarse más en la curva de riesgo en busca de rendimiento. Este mecanismo es crítico para la configuración actual, ya que Bitcoin ha mostrado recientemente una correlación negativa de -0,43 con el S&P 500, lo que sugiere que está reaccionando más directamente a las condiciones monetarias que al sentimiento general de las acciones.

(Fuente – CME FedWatch)

Tres escenarios distintos enfrenta el mercado. En un escenario restrictivo (hawkish), la Fed enfatiza la persistente inflación de servicios y retrasa los recortes proyectados, endureciendo efectivamente las condiciones de liquidez y fortaleciendo el Índice del Dólar Estadounidense (DXY). En un escenario neutral, las tasas se mantienen estables con un lenguaje equilibrado, manteniendo probablemente a Bitcoin dentro de un rango lateral. En un escenario expansivo (dovish), el reconocimiento de las tensiones en el sector bancario o el progreso hacia la desinflación podría señalar el inicio de un ciclo de inyección de liquidez. Según los datos de CME FedWatch, los mercados están actualmente divididos sobre el momento del próximo recorte, lo que convierte a la orientación futura del «dot plot» en el factor decisivo para la asignación de capital.

Este mecanismo de transmisión macroeconómica prepara el escenario para una resolución técnica volátil, con la compresión de la volatilidad alcanzando extremos históricos.

El ancho de las Bandas de Bollinger señala expansión de la volatilidad: el rango de 55.000 USD a 170.000 USD

La estructura técnica del precio de Bitcoin está definida actualmente por una compresión histórica en el ancho de las Bandas de Bollinger, un fenómeno conocido como «squeeze» que típicamente precede a una expansión significativa del precio. Los analistas señalan que la consolidación actual ha comprimido fuertemente la acción del precio alrededor de la media móvil de 20 días, creando una configuración de volatilidad inactiva que exige una liberación. Basándose en datos históricos, los períodos de volatilidad tan baja suelen resolverse en movimientos que superan el 20-30% en cualquier dirección.

Mapear esta configuración técnica contra el telón de fondo del FOMC revela objetivos de precio distintos. En un desenlace bajista impulsado por una política restrictiva, el fracaso en mantener la banda media apuntaría a la Banda de Bollinger inferior, que se alinea estructuralmente con la zona de soporte de 55.000 USD. Por el contrario, una resolución alcista vería al precio «caminando por las bandas» hacia arriba. Si la volatilidad se expande al alza, los niveles de extensión de Fibonacci derivados del patrón de consolidación actual proyectan un objetivo de predicción de precio de Bitcoin a largo plazo de hasta 170.000 USD. El nivel de confirmación inmediato para los traders sigue siendo la resistencia de la banda superior cerca de los 78.000 USD; un cierre diario por encima de este nivel confirmaría la tesis de ruptura.

FOMC restrictivo: el camino hacia los 55.000 USD y el soporte de la banda inferior

Un resultado restrictivo (hawkish) probablemente se manifestaría con la Fed manteniendo las tasas estables mientras revisa el «dot plot» para mostrar menos recortes en 2026 de lo previsto anteriormente. Específicamente, si el presidente Powell cita cifras elevadas de PCE subyacente o condiciones ajustadas del mercado laboral como justificación para una postura de «tasas altas por más tiempo», la reacción inmediata sería probablemente un repunte en el rendimiento del Tesoro a 10 años. Este ajuste drenaría la liquidez de los activos de riesgo, obligando efectivamente a Bitcoin a probar niveles de soporte más bajos.

Técnicamente, este escenario desencadena un rechazo en la base de la Banda de Bollinger. Si Bitcoin pierde el nivel psicológico de los 70.000 USD con volumen de cierre, el camino de menor resistencia se desplaza hacia los extremos de la banda inferior. Los analistas identifican la región de los 55.000 USD como el suelo estructural crítico, un nivel que representa un retroceso total del reciente repunte especulativo previo al FOMC. La confirmación de esta tendencia bajista sería un repunte del DXY por encima de 104, correlacionándose inversamente con una ruptura en los criptoactivos. La invalidación para esta tesis bajista sería una rápida recuperación del nivel de 72.000 USD inmediatamente después de la conferencia de prensa.

Señal expansiva o ruptura de volatilidad: el caso de los 170.000 USD

El caso alcista para una ruptura de volatilidad descansa en que la Reserva Federal señale un giro expansivo (dovish), potencialmente al reconocer riesgos para la estabilidad financiera o al suavizar su lenguaje sobre la inflación. Tal señal probablemente comprimiría los rendimientos reales, impulsando el capital hacia activos duros como cobertura contra la devaluación monetaria. En este escenario, la correlación inversa con el dólar actúa como un viento a favor, desbloqueando efectivamente la liquidez necesaria para sostener un impulso hacia nuevos máximos históricos.

Desde una perspectiva técnica, un catalizador expansivo probablemente forzaría un cierre decisivo por encima de la Banda de Bollinger superior, que actualmente restringe el precio cerca de los 78.000 USD. El análisis de Phemex sugiere que una ruptura aquí, acompañada de un volumen spot significativo, abre la puerta al descubrimiento de precios. El movimiento medido a partir de esta consolidación de varios meses, cuando se extrapola a través de extensiones de Fibonacci, sitúa el objetivo del pico del ciclo cerca de los 170.000 USD. La resistencia intermedia se encuentra en el nivel psicológico de los 100.000 USD, donde es probable que se agrupe una liquidez de venta significativa. Para que este escenario siga siendo válido, Bitcoin debe mantener el soporte por encima de los 74.000 USD durante el evento de volatilidad inicial.

Implicaciones del flujo institucional del FOMC: posicionamiento de ETFs y fijación de precios de la volatilidad

El posicionamiento institucional antes de la decisión sugiere que el dinero inteligente se está cubriendo contra una varianza extrema en lugar de apostar por una sola dirección. Datos recientes indican que los ETFs de Bitcoin al contado, incluidos productos clave de BlackRock y Fidelity, han visto flujos mixtos, con una notable tendencia de acumulación por parte de ballenas, evidenciada por una reciente transferencia de más de 1.900 BTC desde los exchanges. Sin embargo, el mercado de opciones cuenta una historia más cautelosa; la volatilidad implícita es elevada, lo que indica que los traders están pagando una prima para protegerse contra movimientos desmesurados.

Esta estructura de posicionamiento implica que es menos probable un evento de «venta con la noticia», dada la cautela existente. En cambio, el mercado está preparado para un «volatility crush» (aplastamiento de volatilidad) si la Fed entrega un veredicto neutral, o un apretón direccional si ocurre una sorpresa. Si la decisión del FOMC se alinea con el consenso de un mantenimiento sin retórica restrictiva, la probabilidad de un avance gradual aumenta a medida que se deshacen las posiciones de cobertura. Por el contrario, un ajuste de tasas sorpresa atraparía a una parte significativa del mercado a contrapié, alimentando la ruptura de volatilidad descrita en las configuraciones técnicas.

Hasta que la Reserva Federal aclare su postura a través del resumen de proyecciones económicas, la probabilidad de una volatilidad dentro del rango se mantiene elevada, limitando efectivamente el alza inmediata de Bitcoin cerca de los niveles de resistencia. Los traders analizarán minuciosamente el lenguaje específico sobre el cronograma de futuros recortes de tasas; cualquier desviación del cronograma esperado para mediados de año servirá probablemente como el catalizador que resuelva el actual squeeze de las Bandas de Bollinger en una tendencia direccional.

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