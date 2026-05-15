LiquidChain gana impulso mientras la Clarity Act dispara a HYPE

La claridad regulatoria acaba de dar un gran paso adelante en EE. UU., y Hyperliquid ha reaccionado con una convicción real. La altcoin, muy popular, registró ganancias de más del 17% en las últimas 24 horas, lo que impulsó su precio hasta alrededor de $46 mientras el sentimiento general del mercado mejoraba de forma notable.

Ayer, el Comité Bancario del Senado impulsó la Digital Asset Market Clarity Act en una votación bipartidista de 15-9, acercando el proyecto de ley a establecer directrices claras sobre cómo se clasifican y supervisan los activos digitales. Se trata de un avance que muchos consideran esencial para reducir la incertidumbre y abrir la puerta a una adopción más amplia.

Ese impulso también se ha trasladado a proyectos más nuevos, incluido LiquidChain (LIQUID), cuyo enfoque en unificar la liquidez entre Bitcoin, Ethereum y Solana le da una base sólida a largo plazo. La participación temprana ya apunta a una fuerte demanda, y la preventa parece encaminada a superar la marca de $1 millón en el Q2, con $761,000 recaudados hasta ahora. Esa combinación de tecnología sólida y condiciones de mercado favorables deja a LiquidChain bien posicionado para un crecimiento relevante por delante, aunque los inversores deben tener en cuenta los riesgos habituales de cualquier preventa.

El Comité Bancario del Senado de EE. UU. impulsa la Clarity Act

El Comité Bancario del Senado dedicó varias horas a debatir enmiendas antes de lograr la aprobación bipartidista de la Clarity Act el jueves. La Clarity Act busca trazar líneas más claras entre valores y materias primas, asignar funciones de supervisión adecuadas a la SEC y la CFTC, y crear un marco más predecible para toda la industria. Aunque siguen existiendo algunas diferencias entre los partidos, la votación en sí marca un hito tras meses de trabajo entre bastidores.

La reacción del mercado cripto ha sido rápida, y los traders han puesto especial atención en la fortaleza de Hyperliquid, con la analista 0xNeena señalando que el token HYPE ya apunta al nivel de resistencia de $48. Una ruptura limpia al alza podría abrir la puerta a un movimiento rápido hacia $60, apoyado por la actual configuración alcista de HYPE y el aumento del volumen.

$HYPE testing key resistance . Break above $48 and this could rip toward $60+ fast 🚀 Bullish structure + momentum building . #HYPE #Crypto pic.twitter.com/zbRD5nrhGn — 0xNeena 📊💹 (@hami8040) May 15, 2026

Este tipo de avance regulatorio reduce la incertidumbre tanto para desarrolladores como para usuarios, y también crea un entorno más favorable para proyectos de infraestructura que resuelven problemas reales en el mercado fragmentado de hoy. Eso pone el foco directamente sobre iniciativas como LiquidChain.

LiquidChain gana impulso con su solución de liquidez cross-chain

LiquidChain (LIQUID) está construyendo una blockchain de Capa 3 que reúne la profunda base de capital de Bitcoin, las herramientas DeFi de Ethereum y la velocidad de Solana en una sola capa de ejecución unificada. El diseño crea pools de liquidez combinados que permiten que los activos de las tres cadenas interactúen directamente sin wrapping. Los desarrolladores obtienen una máquina virtual de alto rendimiento para aplicaciones en tiempo real, además de pruebas y mensajería cross-chain con minimización de confianza que permiten liquidaciones atómicas y seguras.

La tokenómica respalda el enfoque a largo plazo del proyecto, ya que la oferta total de LIQUID se sitúa en 11.8 mil millones de tokens, con la mayor parte destinada al desarrollo y al crecimiento del ecosistema. La preventa ya ha recaudado una financiación inicial sustancial y va camino de superar el objetivo de $1 millón antes de que termine el Q2, lo que refleja el apetito de los inversores por soluciones cross-chain prácticas.

La claridad regulatoria derivada de la Clarity Act ha añadido un impulso extra, y los proyectos que ofrecen utilidad real son los que más pueden beneficiarse a medida que la adopción crezca. Con el impulso de la preventa en aumento y la hoja de ruta de la mainnet tomando forma, LiquidChain ofrece una forma oportuna de obtener exposición a la próxima fase de la infraestructura blockchain, aunque sigue siendo una oportunidad sujeta al riesgo propio del mercado.

Cómo participar en la preventa de LIQUID

Primero, visita el sitio web oficial de la preventa de LiquidChain para comprar tokens LIQUID directamente. Puedes pagar con ETH, BTC, SOL, BNB, USDT o USDC, o simplemente usar una tarjeta bancaria para entrar rápidamente. El proceso es sencillo y fácil de usar.

Para la mejor experiencia móvil, también puedes descargar la app de Best Wallet desde la Apple App Store o Google Play y encontrar LIQUID en la sección “Upcoming Tokens” de la aplicación. También se conecta sin problemas al widget de preventa del sitio web oficial y te permite gestionar compras y futuras reclamaciones de tokens con facilidad.

Hacer staking de LIQUID ofrece actualmente un APY del 1,441%, lo que da a los compradores tempranos la oportunidad de obtener recompensas mientras mantienen sus tokens. El precio de LIQUID se mantiene en su nivel con descuento de preventa ($0.01459), por lo que el potencial alcista del token sigue intacto de cara a las cotizaciones en exchanges.