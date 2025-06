ETF de Solana cerca, la retirada de 1.000 millones de dólares de una empresa cotizada en Nasdaq provoca una caída del 5%

Solana cae por debajo de los 160 dólares después de que DeFi Development Corp detenga su plan de recaudación de 1.000 millones de dólares para la compra de Solana, pero el optimismo por el ETF alimenta una perspectiva alcista a largo plazo.

Bloomberg ve un 90% de posibilidades de aprobación del ETF de Solana para 2025.

Solana SOL a 145,1 dólares está cotizando alrededor de 159,5 dólares, cayendo un 3,84% en las últimas 24 horas. La caída coincide con la retirada por parte de DeFi Development Corp de su plan de recaudación de 1.000 millones de dólares para la compra de Solana.

Notablemente, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) marcó recientemente el formulario S-3 de DeFi Development Corp como no elegible. La empresa no logró incluir un informe de gestión requerido sobre controles internos sobre informes financieros.

A pesar del obstáculo regulatorio, la empresa confirmó que planea volver a presentar utilizando una declaración de registro de reventa en una fecha posterior. Previamente había delineado su intención de usar los ingresos para acumular más tokens de Solana.

DeFi Development Corp ya ha acumulado más de 609.000 SOL, con un valor de casi 97 millones de dólares, con su última compra reportada ocurriendo a un precio promedio de 139,66 dólares.

A pesar de la presión vendedora a corto plazo, el sentimiento del mercado alrededor de Solana permanece ampliamente optimista. SOL parece estar rompiendo un patrón de triángulo ascendente de una semana que había limitado su precio en 152,2 dólares.

Según el analista cripto Ali Martinez, si esta ruptura se sostiene, el precio podría subir a 164 dólares en el corto plazo.

La perspectiva alcista a largo plazo para Solana también está respaldada por la creciente demanda institucional. Múltiples gestores de activos, incluyendo Grayscale, VanEck, Bitwise y 21Shares, han presentado solicitudes para ETFs al contado de Solana.

El analista de Bloomberg Eric Balchunas elevó recientemente la probabilidad de aprobación de un ETF de Solana en 2025 al 90%, citando la postura proactiva de la SEC. El comentarista cripto Santolita señaló que tal luz verde podría «desencadenar una temporada altcoin en toda regla».

Bloomberg just dropped updated odds for upcoming spot crypto ETFs:

• $LTC — 90%

• $SOL — 90% (raised from 70% 👀)

• $XRP — 85%

• $DOGE — 80%

If these go live, it’s not just bullish, It’s a full-blown altseason trigger 🔥

I hope you’re stacking $LTC pic.twitter.com/iyeKitkohN

— Santolita (@SantoXBT) June 12, 2025