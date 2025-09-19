ETF de XRP confirmado: ¿cuándo comprar XRP para generar riqueza?

Ya es oficial: el primer ETF al contado de XRP ha salido al mercado. Rex Shares lo anunció ayer por la tarde, añadiendo que un producto similar se lanzaría también con Dogecoin.

Se trata de un producto desarrollado por REX-Osprey, bajo el código XRPR. El hecho de que tenga una estructura diferente a otros ETF cripto al contado le ha permitido obtener la aprobación de forma acelerada.

Ahora, otros ETF deberían seguir sus pasos, ya que nada menos que siete ETF al contado de XRP aguardan la aprobación de la SEC, que debe pronunciarse sobre ellos en octubre o noviembre. Esta situación podría beneficiar a todo el mercado, especialmente a preventas cripto prometedoras como Bitcoin Hyper.

¿Cuándo comprar XRP?

El momento resulta fundamental cuando se busca invertir en criptomonedas. Por tanto, hay que tener en cuenta el contexto y el calendario a la hora de plantearse una inversión en XRP.

Desde luego, la llegada de los ETF al contado de XRP parece constituir el momento ideal para lanzarse. Lo ideal habría sido comprar hace un año, pero no podemos volver atrás en el tiempo.

Launching Tomorrow: REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR, & REX-Osprey™ DOGE ETF, $DOJE. The first U.S.-listed ETFs offering spot exposure to $XRP and $DOGE go live tomorrow, offering investors a way to access these digital assets through an ETF structure. Brought to you by… pic.twitter.com/NbyQqEs1YQ — REX Shares (@REXShares) September 17, 2025

El anuncio del primer ETF al contado de XRP, unido a la bajada de tipos anunciada por la Fed, son señales alcistas que podrían impulsar a XRP en las próximas semanas. Este jueves por la mañana, el token de Ripple registraba así una subida del 2,80% en las últimas 24 horas. Sin embargo, podría corregir antes de retomar su progresión.

Puede resultar pertinente, por tanto, observar de cerca el mercado hoy, e invertir únicamente si la subida se confirma. Sería una pena encontrarse comprando justo antes de una corrección importante. Una regla básica tanto en cripto como en finanzas tradicionales es no ceder nunca al FOMO.

¿Y cuándo vender XRP?

El buen momento para comprar no es lo único que hay que considerar cuando se invierte en criptomonedas o en cualquier activo. También hay que determinar cuál es el mejor momento para vender.

Habrá que empezar por observar si se confirma que vamos a asistir en las próximas semanas a la última fase del bull run, que podría traducirse en una temporada de altcoins.

Este tipo de periodo se caracteriza habitualmente por una euforia generalizada, con subidas de dos dígitos diarias constatadas en numerosos tokens.

Pero cuidado, estos periodos pueden terminar bruscamente y nunca duran demasiado tiempo. Si XRP entra en este tipo de fase y supera, por ejemplo, el umbral de los 5 dólares, o incluso los 10 dólares, lo mejor es estar preparado para vender.

Lo ideal es colocar stop-loss, lo que significa que la venta es automática si el token baja por debajo de cierto precio. Otra estrategia interesante consiste en vender en varias veces, por ejemplo una mitad a 5 dólares y otra mitad a 10 dólares.

A algunos traders también les gusta mantener un «moon bag», es decir, una pequeña parte que puede conservarse por si la subida fuera mayor de lo previsto.

