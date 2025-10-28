Key Notes

El mercado de criptomonedas muestra ganancias considerables tras dos semanas de correcciones y alta volatilidad.

La capitalización global del mercado cripto aumentó un 4% en las últimas 24 horas, alcanzando los 3,91 billones de dólares con un volumen de negociación diario de 144.000 millones, según los datos de CoinMarketCap. Además, el índice de miedo y avaricia del mercado también subió hasta la zona neutral.

Con este último impulso, ETH ganó un 7,2% y cotiza actualmente a 4.225 dólares. Rozó brevemente los 4.250 dólares en las primeras horas del 27 de octubre.

El impulso alcista de ETH llegó tras el fuerte interés mostrado por los grandes inversores durante la semana pasada. SharpLink Gaming también elevó sus tenencias de Ethereum por encima de la marca de 3.500 millones de dólares el 21 de octubre.

¿Qué están haciendo las ballenas de ETH?

Los datos en cadena muestran señales encontradas entre los grandes inversores de Ethereum.

Los datos de Whale Alert revelan que una cartera desconocida depositó recientemente más de 50 millones de dólares en tókenes ETH en Coinbase Institutional.

🚨 🚨 🚨 11,942 #ETH (50,466,314 USD) transferred from unknown wallet to Coinbase Institutionalhttps://t.co/o486MRv4W8 — Whale Alert (@whale_alert) October 27, 2025

Este movimiento podría indicar preparativos para una venta masiva, ya que las condiciones macroeconómicas siguen siendo inciertas, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China de fondo.

Según una publicación en X de Lookonchain, la ballena 0xb927 vendió hoy 5.000 ETH por 21 millones de dólares.

Este inversor ha estado vendiendo ETH de forma consistente en los máximos locales, con un precio medio de 4.366 dólares por token. Según Lookonchain, la cartera ha vendido hasta ahora 15.000 ETH.

Por otro lado, otra ballena de Bitcoin y ETH con un historial de aciertos del 100% ha estado obteniendo enormes beneficios en sus posiciones largas en Hyperliquid, según los datos de Lookonchain.

El operador acaba de aumentar su apuesta en Ethereum hasta los 167,35 millones de dólares, más de 40.000 ETH, mientras que la posición en Bitcoin se mantiene en 170 millones.

Y no son solo las ballenas las que envían señales contradictorias.

Según los datos de Coinglass, más de 31.100 tókenes ETH han entrado en los principales exchanges centralizados en las últimas 24 horas.

Smart trader 0xc2a3, with a 100% win rate, just added more to his $ETH longs. Current positions:

• 1,483 $BTC($170.46M)

• 40,044 $ETH($167.35M) As the market rallies, his total profit has reached nearly $30M!https://t.co/4oFWEqIdRu https://t.co/oUIIvjXTBL pic.twitter.com/fSq0FiW3nk — Lookonchain (@lookonchain) October 27, 2025

La mayor entrada, superior a 25.000 ETH, se produjo en Binance, el principal exchange de criptomonedas por volumen de negociación.

En este momento, cualquier dinámica negativa puede desencadenar potencialmente otra oleada de ventas, al menos hasta que haya claridad sobre las condiciones macroeconómicas.

Ethereum alcanzó un máximo local de 4.250 dólares

Ethereum alcanzó un máximo local de 4.250 dólares tras dos semanas de consolidación bajista. Sin embargo, algunos inversores de Ethereum ya han comenzado a vender el activo para obtener ganancias a corto plazo, mientras los datos de CoinGlass muestran una entrada masiva de ETH en exchanges centralizados.

