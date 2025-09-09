Ethereum acaba de realizar un movimiento inesperado frente a Bitcoin: ¿se avecina una ruptura alcista del precio de ETH?

Key Notes

El patrón de cruce dorado en el par ETH/BTC refleja la configuración de 2020 que llevó a un rendimiento superior del 250% frente a Bitcoin anteriormente.

Ethereum rebota desde una zona de soporte multianual mientras prueba la resistencia crítica del EMA de 200 semanas en los niveles de 0,045 BTC.

Wall Street Pepe se lanza en la blockchain de Solana, dirigiéndose a los operadores de meme coins con herramientas de análisis e información de mercado.

La evolución de Ethereum (ETH a 4.369 dólares) frente a Bitcoin (BTC a 113.029 dólares) ha mostrado un movimiento inesperado que sugiere una posible ruptura alcista del precio. La criptomoneda ha desplegado una señal histórica que precedió a uno de sus repuntes más vigorosos del pasado.

El par ETH/BTC pone a prueba el EMA de 200 semanas

Según el gráfico semanal del ETH/BTC, la media móvil exponencial (EMA) de 20 semanas está a punto de cruzar por encima de la EMA de 50 semanas. La última vez que se observó semejante Cruce Dorado fue a principios de 2020, justo antes de que el precio de Ethereum superase a Bitcoin en casi un 250% durante el año siguiente.

Resulta significativo que esta misma configuración haya aparecido en un momento en que ETH está rebotando con fuerza desde su zona de acumulación multianual, situada en torno a los 0,020-0,025 BTC. Esta posición refuerza su papel como base de soporte a largo plazo. El par ETH/BTC está probando actualmente su EMA de 200 semanas, alrededor de los 0,045 BTC, un nivel conocido por haber desencadenado rechazos bajistas tanto en 2021 como en el movimiento actual.

En 2021, ETH luchó por superar esta resistencia, pero posteriormente logró romper al alza, lo que impulsó la aceleración de su ascenso hacia la zona de 0,08-0,09 BTC. Aún no está claro si puede desarrollarse una trayectoria similar en esta ocasión. No obstante, merece la pena señalar que la lectura de sobrecompra del RSI semanal sugiere un posible retroceso antes de que la moneda intente cualquier ruptura.

En el momento de redactar este artículo, Ethereum cotizaba a 4.342,30 dólares, con un incremento del 1,73% en las últimas 24 horas. Su capitalización de mercado se sitúa en 528.050 millones de dólares, mientras que su volumen de negociación de 24 horas descansa en los 26.080 millones de dólares. Esto sugiere que los operadores muestran un considerable entusiasmo por la segunda mayor criptomoneda. La posibilidad de que ETH registre más ganancias de precio es elevada, algo que deriva del aumento de la adopción institucional que ha experimentado la industria cripto.

Los analistas han venido comentando cómo el precio de Ethereum continúa manteniéndose bajo presión vendedora tras rechazar sus máximos históricos. La recuperación a corto plazo de ETH ha resultado bastante difícil, ya que los vendedores ejercen una mayor presión, empujando el precio a la baja. Existe la posibilidad de que la altcoin pueda ver niveles por debajo de los 4.000 dólares, cayendo hasta los 3.300 dólares.

Hasta entonces, el precio de ETH sigue consolidándose por encima del nivel de soporte de 4.000 dólares.

WEPE Crypto debuta en la blockchain de Solana

Wall Street Pepe (WEPE), una criptomoneda temática de Pepe, está causando revuelo en la industria de activos digitales. Se la reconoce por proporcionar perspectivas de trading y análisis de mercado a los miembros de su comunidad. Su creciente ejército de operadores se presenta con un proyecto de meme coin de alta frecuencia que abarca a las ballenas manipuladoras del cripto.

La iniciativa está en marcha en Solana, uniéndose a otros proyectos en el verdadero epicentro de la acción de las meme coins.

Muchos observadores del mercado confían en que la rana más astuta con traje de rayas ha hecho la transición a un ecosistema donde las fortunas pueden voltearse en minutos y los memes pegan más fuerte de lo que muchos podrían esperar.