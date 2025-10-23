Ethereum cambia las reglas: Fusaka limita cada transacción

Ethereum va a dar un salto cualitativo con Fusaka. La actualización entra en fase final en las redes de prueba antes de un despliegue definitivo previsto para principios de diciembre de 2025. La red introduce así una modificación sencilla pero que lo cambia todo en cuanto a la eficiencia de los bloques.

En concreto, la actualización establece un tope de gas por transacción. Este cerrojo limita la huella de una operación única e impide que acapare todo un bloque.

¿Por qué un límite de gas por transacción?

Hasta ahora, una sola transacción podía consumir prácticamente todo el gas de un bloque, es decir, unos 45 millones de unidades. Esto abría la puerta a riesgos de denegación de servicio y frenaba la escalabilidad. En efecto, un bloque copado por una operación masiva relegaba todas las demás. Como consecuencia, la experiencia se volvía menos predecible tanto para los usuarios como para los validadores.

Con EIP-7825, Ethereum fija un tope por transacción. De esta forma, varias operaciones más pequeñas conviven mejor en el mismo bloque. La red compone entonces bloques más densos y estables, lo que agiliza la propagación. Sin embargo, el equipo no se detiene ahí: el límite por transacción va acompañado de una elevación del block gas limit a 60 millones. Así, los bloques admiten más actividad sin sacrificar la equidad entre operaciones.

El cambio apenas afecta al usuario medio. Además, se dirige principalmente a los desarrolladores que acumulan llamadas o automatizan scripts de despliegue. Estos deben probar sus contratos, verificar el tamaño de las transacciones y adaptar los lotes si es necesario.

En cuanto al calendario, la funcionalidad ya opera en Holesky y Sepolia. El siguiente hito concierne a Hoodi el 28 de octubre, antes de la activación en la red principal prevista para el 3 de diciembre de 2025. Esta secuenciación, muy progresiva, permite validar el rendimiento.

INSIGHT: ETHEREUM’S FUSAKA UPGRADE JUST WENT LIVE ON HOLEŠKY TESTNET. THE GOAL: LIGHTER VALIDATOR LOADS, FASTER TESTING, STRONGER NETWORK EFFICIENCY. NEXT STOPS: SEPOLIA → HOODI → MAINNET. THE FINAL STAGE OF ETHEREUM’S EVOLUTION IS LOADING. pic.twitter.com/ofRs80ZkRY — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 21, 2025

PeerDAS y el camino hacia la ejecución paralela

Fusaka no se limita al tope de gas. La actualización introduce PeerDAS, un enfoque denominado Data Availability Sampling aplicado a los «blobs» de las capas 2. En la práctica, los nodos conservan únicamente pequeñas porciones aleatorias de datos en lugar del conjunto completo. Así, la red permanece segura mientras reduce la presión y abarata las soluciones de segunda capa.

Esta optimización complementa las etapas anteriores de la hoja de ruta. Dencun (marzo de 2024) sentó las bases de los blobs. Pectra (6 de mayo de 2025) prosiguió el endurecimiento funcional. Ahora, Fusaka consolida la disponibilidad de los datos y establece salvaguardas en el lado de la ejecución.

La continuación se llama Glamsterdam. Esta próxima etapa debe inaugurar mecanismos como EIP-7928, orientados hacia un tratamiento simultáneo de las transacciones. En particular, las listas de acceso a nivel de bloque hacen la competencia más predecible al limitar los conflictos. A largo plazo, procesar varias operaciones en paralelo significa más rendimiento y menos congestión, especialmente en los periodos punta.

Al final, Fusaka actúa como un puente que asegura el período de transición. PeerDAS alivia la infraestructura, mientras que el límite por transacción vuelve el rendimiento más legible. Asimismo, la elevación a 60 millones de gas por bloque acompaña el incremento de potencia sin fragilizar el ecosistema.

