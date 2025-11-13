Key Notes

La oferta de Ethereum en Binance ha alcanzado su nivel más bajo desde mayo.

El precio de ETH pasó de situarse entre 4.500 y 5.000 dólares, y ahora lucha por mantenerse en torno a los 3.500 dólares.

Una caída continua de la oferta podría traducirse probablemente en un repunte del precio de Ethereum.

La plataforma de análisis blockchain CryptoQuant ha presentado las perspectivas del saldo de Ethereum (ETH) en el exchange de criptomonedas Binance. Según su publicación en X, la oferta de Ethereum en Binance ha descendido hasta su nivel más bajo de los últimos siete meses.

Ethereum necesita tiempo para reanudar una tendencia alcista

Arab Chain, en CryptoQuant, señaló que Binance es la mayor plataforma de negociación de Ethereum por volumen. Sin embargo, la oferta de esta criptomoneda en el exchange ha seguido una tendencia a la baja desde mediados de año. Alrededor de junio y julio, el volumen de Ethereum en Binance alcanzó su máximo. Se mantuvo durante un tiempo hasta noviembre, cuando comenzó a descender bruscamente.

Ethereum Exchange Supply on Binance Falls to Its Lowest Level Since Last May “Overall, current indicators reflect a transitional phase in the Ethereum market, where investors appear to be accumulating and holding.” – By @ArabxChain Read more ⤵️https://t.co/zwIkpf5Yh1 pic.twitter.com/vNLCJQyuIl — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 11, 2025

El descenso ha llevado finalmente la oferta a su nivel más bajo desde mayo pasado. La continua caída de la oferta disponible de Ethereum en los exchanges puede ser un indicio del traslado de monedas hacia monederos fríos o privados.

Este comportamiento se considera alcista a medio y largo plazo. Para contextualizar, una reducción de la oferta disponible para la venta disminuye la presión del mercado.

Entre agosto y septiembre, ETH fluctuó entre 4.500 y 5.000 dólares. Recientemente, el precio de la moneda se ha desplomado por debajo de los 3.500 dólares. Según los datos de CoinMarketCap, Ethereum cotiza actualmente a 3.577,08 dólares, con una subida del 1,2% en las últimas 24 horas. Casualmente, la caída del precio coincide con la disminución de la oferta de la moneda en los exchanges.

Es posible que los operadores hayan retirado sus monedas tras obtener beneficios en septiembre y probablemente estén esperando una oportunidad para volver al mercado con vistas a ganancias a más largo plazo. Sin embargo, todavía hay algunos, como 7 Siblings, que continúan comprando en las caídas.

