Ethereum (ETH) se dispara por encima de los 4.050 dólares mientras el RSI se fortalece y los alcistas apuntan a los 4.350 dólares

El respaldo institucional de Sharplink Gaming valida a Ethereum como activo de reserva corporativo preferido para estrategias de diversificación de tesorería.

El escape técnico de ETH por encima de la banda superior de Bollinger sugiere un impulso continuo hacia la zona de resistencia de 4.100-4.350 dólares.

La creciente adopción institucional crea condiciones favorables para una apreciación sostenida del precio a pesar de que el RSI se aproxima a niveles de sobrecompra.

Ethereum destrozó el nivel de resistencia de 4.050 dólares el 8 de agosto, marcando su punto de precio más alto desde diciembre de 2024, mientras el activo digital registraba un sólido repunte diario del 6%.

El rally del precio de ETH se desencadenó inicialmente el 7 de agosto por un anuncio significativo del inversor estratégico de tesorería Sharplink Gaming, que confirmó una oferta directa de 200 millones de dólares respaldada por inversores institucionales globales. La empresa reveló que los ingresos se utilizarán para expandir su tesorería de Ethereum a más de 2.000 millones de dólares, reforzando su compromiso con ETH como activo de reserva fundamental.

«SharpLink se enorgullece de unirse a inversores institucionales reconocidos mundialmente, aumentando nuestra sólida base de inversores existente y validando aún más nuestra misión de ser la principal tesorería de ETH del mundo», declaró Joseph Chalom, codirector ejecutivo de SharpLink.

Los mercados de Ethereum reaccionaron positivamente. Según CoinMarketCap, Ethereum negoció entre un mínimo de 3.864 dólares y un máximo de 4.065 dólares, con volúmenes diarios aumentando un 35% para alcanzar los 47.100 millones de dólares al momento de la publicación.

Mientras crece la adopción institucional de Ethereum, especialmente entre inversores corporativos estadounidenses, los operadores a corto plazo pueden continuar apostando al alza, anticipando flujos de capital inminentes.

Predicción del precio de Ethereum: Los alcistas apuntan al escape de 4.350 dólares mientras el RSI se fortalece

Ethereum cerró la sesión del 8 de agosto en 4.045 dólares, imprimiendo una vela alcista envolvente limpia que perforó por encima de la banda superior de Bollinger en 4.000 dólares. Esto marca el primer cierre decisivo de ETH por encima de la banda superior desde finales de julio, sugiriendo volatilidad y impulso crecientes a favor de los alcistas. Notablemente, ETH recuperó el soporte de línea media en la media de 20 días a principios de esta semana en 3.719 dólares, lo que podría servir como base de consolidación estable mientras los operadores se posicionan para ganancias adicionales.

ETH ahora cotiza en el rango de volatilidad superior entre 4.009 y 4.350 dólares, con el RSI subiendo a 68,99. Las Bandas de Bollinger han comenzado a expandirse nuevamente, indicando impulso direccional renovado. Con ETH firmemente posicionado por encima tanto de la línea media como de la banda superior, la acción del precio sugiere continuación en lugar de agotamiento, aunque el RSI acercándose a 70 exige cautela.

Si ETH confirma un cierre diario por encima de 4.100 dólares, marcaría un escape técnico del rango de consolidación de dos semanas. Con resistencia mínima entre 4.100 y 4.350 dólares, Ethereum podría acelerar rápidamente hacia máximos históricos. El RSI probablemente entraría en territorio de sobrecompra, pero esto puede no disuadir el impulso alcista si el volumen aumenta simultáneamente.

Por el lado negativo, el fracaso en mantener un cierre diario por encima de 4.000 dólares probablemente haría que ETH revisite la zona de soporte de 3.695 a 3.719 dólares, con la línea media de Bollinger y la antigua resistencia volviéndose soporte. Una ruptura por debajo de 3.695 dólares expondría a ETH al rango de 3.600 y 3.500 dólares, donde la banda inferior de Bollinger proporciona actualmente soporte inmediato. Un cierre por debajo de eso cambiaría la tendencia de vuelta a neutral.

