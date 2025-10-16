Ethereum podría dispararse a nuevos máximos mientras la oferta alcanza mínimos de varios meses

Key Notes

Más del 40% de todo el Ether está ahora fuera de circulación en medio de una demanda institucional récord.

La oferta bloqueada en staking, ETF y tesorerías ha creado un importante vacío de suministro.

Las reservas de Ether en los exchanges siguen bajando, mientras los analistas apuntan a una trayectoria alcista.

El precio de Ethereum (ETH: 4.085 $) podría estar preparándose para un estallido importante, ya que la oferta disponible cae bruscamente en medio de un aumento de la acumulación institucional.

Según el analista «Crypto Gucci», Ethereum nunca ha experimentado un ciclo de mercado con tantos «vacíos de oferta» simultáneos.

ETH’s supply is disappearing faster than ever 🔥 Over 40% of all $ETH is currently locked out of circulation and is continues to climb rapidly Ethereum has never experienced a market cycle with all three supply vacuums active at once:

– DATs didn’t exist last cycle

– Spot ETFs… https://t.co/Y4FtW7Rmzg — Crypto-Gucci.eth ᵍᵐ🦇🔊 (@CryptoGucci) October 14, 2025

Tesorerías digitales y ETF acaparan el suministro

Las tesorerías de activos digitales (DAT), como Bitmine y Bit Digital, han acumulado casi 5,9 millones de ETH, con un valor aproximado de 24.000 millones de dólares. Esto representa el 4,9% del suministro total de tokens ETH.

Al mismo tiempo, los ETF de Ether al contado estadounidenses han absorbido 28.000 millones de dólares en ETH desde su lanzamiento en julio del año pasado. Esta entrada masiva podría crecer aún más una vez que el staking reciba aprobación regulatoria, según los expertos.

La actividad de staking de Ether también ha alcanzado niveles récord. Actualmente, 35,7 millones de ETH, casi el 30% del suministro total, están bloqueados en contratos de staking, gran parte de forma ilíquida debido a la cola de retirada de 40 días.

«Cuando la demanda se encuentra con una oferta menguante como esta, el precio no solo sube, se dispara», escribe el analista.

El saldo de Ether en los exchanges cae a mínimos de varios meses

Mientras tanto, datos de CryptoQuant muestran que el ratio de suministro de Ethereum en Binance ha caído bruscamente hasta 0,33, el nivel más bajo desde mayo del año pasado.

Este descenso sugiere que los inversores están trasladando su ETH a carteras de autocustodia, señal de confianza a largo plazo y de menor presión vendedora.

En el momento de escribir estas líneas, Ether cotiza cerca de los 4.150 dólares, recuperándose de una reciente caída hasta los 3.900 dólares. El volumen de negociación de 24 horas de la criptomoneda ha aumentado un 13%, alcanzando los 63.000 millones de dólares.

El analista Crypto Ceaser señaló que ETH se encuentra actualmente en torno a una zona de soporte fuerte alrededor de los 4.000 dólares, una buena oportunidad de compra para los traders que buscan la próxima cripto que explote.

Añadió que «la verdadera diversión comenzará» después de que la segunda criptomoneda más grande rompa el nivel de resistencia semanal de 4.874 dólares con plena convicción.

$ETH – #Ethereum: The real fun will start once we are breaking the red zone with full conviction. pic.twitter.com/CTA12FQ5p3 — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) October 15, 2025

Objetivos ambiciosos para fin de año

El presidente de BitMine, Tom Lee, reafirmó recientemente su objetivo de fin de año de 10.000 dólares para ETH. Los datos históricos de CoinGlass también respaldan este optimismo, ya que el cuarto trimestre ha ofrecido rentabilidades medias del 21,36% para Ether desde 2016.

Artículo relacionado: Se dispara la actividad de las ballenas de Ethereum: los traders esperan un rápido rebote hacia los 4.200 $

Una ganancia similar podría empujar ETH cerca de los 5.000 dólares para finales de este año.

Artículo relacionado: lee sobre las criptomonedas con más futuro

La preventa de Maxi Doge supera los 3,6 millones de dólares

Con ETH apuntando a ganancias importantes y los analistas vigilando el mercado de memecoins, Maxi Doge (MAXI) está captando gran atención. Inspirado en la cultura del gimnasio y el vertiginoso mundo del trading de criptomonedas, el token ya ha recaudado más de 3,6 millones de dólares en su preventa en curso.

En el centro del crecimiento de Maxi Doge está el Maxi Fund, una reserva diseñada para impulsar la liquidez y asegurar alianzas estratégicas que puedan impulsar la expansión a largo plazo.

La comunidad de Maxi Doge alimenta su creciente expectación, con poseedores que participan en charlas de trading, concursos semanales y desafíos temáticos de fitness. MAXI mezcla estilo de vida y cripto, recompensando a los primeros inversores con una rentabilidad anual de staking del 84%, dando a todos un motivo para mantener sus tokens.

Resumen de la preventa de Maxi Doge

Ticker: MAXI

Precio actual: 0,000263 $

Fondos recaudados: 3,6 millones de dólares

Guía: comprar Maxi Doge