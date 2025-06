¿Ethereum próximo a un breakout? Las ballenas compran mientras el rally se detiene ante una barrera importante

ETH está luchando por debajo de su EMA de 50 semanas, una plataforma de lanzamiento histórica para rallies que promedian el 58%.

Las ballenas clave han comprado más de 96.000 ETH (~250 millones$) solo en la última semana, señalando confianza. Ethereum ETH 2.535$ está bajo intenso escrutinio de los inversores esta semana mientras lucha por recuperar el nivel de precio de 3.000$ a pesar de la acumulación de ballenas y los fundamentos alcistas a largo plazo.

Cotizando a 2.533,31$ al cierre de esta edición, ETH ha bajado casi un 2% en las últimas 24 horas y aproximadamente un 10% durante la última semana, mostrando claros signos de vacilación justo por debajo de un nivel significativo de ruptura.

Según el analista cripto İbrahim COŞAR, la media móvil exponencial (EMA) de 50 semanas es el obstáculo clave que retiene a Ethereum. Históricamente, romper por encima de este nivel ha desencadenado rallies entre el 25% y el 135%, con una ganancia promedio del 58%.

Si la historia se repite, tal ruptura podría catapultar a ETH hacia la marca de los 4.000$, un área que también se alinea con la línea de tendencia superior de la formación de bandera alcista visible en el gráfico semanal.

Una estructura de consolidación de bandera alcista de varios años, con la línea de tendencia de soporte inferior que se remonta a principios de 2022, ha reavivado las esperanzas alcistas para los partidarios de Ethereum.

El retroceso de Fibonacci desde el mínimo de 1.397$ hasta el máximo de 4.867$ muestra a ETH actualmente rondando la zona Fib de 0,5–0,618 (2.276$–2.683$), una zona de acumulación clásica en estructuras de mercado alcistas.

Whale 0xd8d0, who previously made over $30M on $ETH spent another 37.15M $USDC to buy 15,000 $ETH at $2,477 today.

Over the past week, the whale has spent ~221M $USDC to buy 85,465 $ETH at $2,584.https://t.co/7eUZQPGfROhttps://t.co/5QqI3pFaYj pic.twitter.com/JBfuYD15jZ

— Lookonchain (@lookonchain) June 18, 2025