Ethereum refuerza su escalabilidad antes de Fusaka

Ethereum (ETH) acaba de dar un nuevo paso técnico importante. Su límite de gas por bloque sube de 45 millones a 60 millones, justo antes de la actualización Fusaka. Este incremento promete mayor capacidad, aunque también reabre el debate sobre los riesgos para la descentralización.

Un aumento de capacidad preparado desde hace un año

Desde el punto de vista técnico, el límite de gas determina la cantidad de cálculo que puede contener un bloque. El techo pasa así de 45 millones a 60 millones por bloque. Cada bloque podrá entonces incluir más intercambios, transferencias de tokens y llamadas a contratos inteligentes. En teoría, esto reduce los períodos de congestión y los picos puntuales en las comisiones. En la práctica, todo dependerá de la actividad real y del comportamiento de las aplicaciones.

Este aumento no surge de la nada. Desde marzo de 2024, la campaña comunitaria «Pump The Gas» ha estado en primera línea. Más de 513.000 validadores han acabado migrando de 45 millones a 60 millones. Esta vez, el parámetro no procede de un hard fork, sino de una señal colectiva alineada con las reglas de consenso.

Just a year after the community started pushing for higher gas limits, Ethereum is now running with a 60M block gas limit. That’s a 2× increase in a single year — and it’s only the beginning. H/t to all client teams, the researchers involved, and to @nanexcool and @econoar for… pic.twitter.com/5JB8FoiACP — Toni Wahrstätter ⟠ (@nero_eth) November 26, 2025

Para Toni Wahrstätter, investigador de la Fundación Ethereum, esta etapa valida un año de discusiones, pruebas y trabajo técnico. Insiste en que la capacidad se ha duplicado en un año, y considera que esto es solo el principio. Tras este discurso entusiasta, varios mecanismos de control tranquilizan no obstante a los más prudentes.

El investigador independiente Zhixiong Pan destaca primero el papel de EIP-7623. Esta propuesta establece límites claros al tamaño efectivo de los bloques. Además, las optimizaciones del cliente permiten procesar más gas sin saturar instantáneamente los recursos de los nodos. Por último, meses de pruebas en redes de testeo demuestran que la propagación de bloques permanece estable incluso bajo cargas más pesadas. En consecuencia, parte de la comunidad se siente más cómoda impulsando un escalado más agresivo.

Fusaka y la estrategia de escalado focalizado

El aumento del límite de gas llega mientras el ecosistema ya registra cifras récord de rendimiento. Según datos recientes de seguimiento, los rollups de Ethereum han procesado alrededor de 31.000 transacciones por segundo durante veinticuatro horas. Un rollup, Lighter, domina con más de 5.400 TPS. Base le sigue con un tráfico más modesto. Además, otras soluciones contribuyen de manera regular.

La actualización Fusaka debe precisamente acompañar este movimiento. Su activación en la red principal está prevista para el 3 de diciembre. Llega tras una fase de pruebas exitosa en las redes de desarrollo. Un concurso de auditoría dotado con 2 millones de dólares completa el dispositivo. Más allá de las actualizaciones habituales de clientes y seguridad, un elemento concentra la atención: PeerDAS. Este nuevo esquema de disponibilidad de datos debe permitir a los rollups publicar más información, evitando así saturar la capa base (Layer 1).

Por tanto, la combinación de Fusaka, PeerDAS y el límite de gas en 60 millones persigue un objetivo claro. La idea central resulta sencilla: más rendimiento sin comprometer la seguridad. Queda la cuestión de la estrategia global, que Vitalik Buterin empieza a precisar para 2026. En lugar de aumentar uniformemente la capacidad, apuesta por un escalado focalizado. Imagina bloques más grandes, pero con una tarificación más refinada.

La capa L1 sirve sobre todo como base de datos segura y capa de liquidación, mientras que las capas L2 gestionan el grueso del flujo. Cuantos más datos y pruebas acepte la red principal, más potencia podrán desarrollar estas soluciones sin sacrificar la seguridad.

Los usuarios finales quizá no perciban los efectos de inmediato. Sin embargo, si las promesas se confirman, disfrutarán de un ecosistema más fluido, donde los picos de demanda seguirán siendo manejables. Entre el entusiasmo por la duplicación de capacidad y la prudencia ante los riesgos de centralización, Ethereum avanza en equilibrio.

