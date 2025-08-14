Ethereum supera la valoración de Netflix mientras el precio de ETH se acerca a los 4.890 dólares de máximo histórico

Key Notes

El tamaño medio de las transacciones de ETH se disparó un 430%, pasando de 2.555 dólares a 15.845 dólares, lo que indica un aumento de la actividad de las grandes carteras y la participación minorista.

El análisis técnico muestra potencial para superar los 5.000 dólares si el precio cierra por encima del nivel de resistencia de las Bandas de Bollinger en 4.758 dólares.

Las compras de tesorerías corporativas de BitMine, Fundamental Global y Sharplink Gaming alimentaron el impulso alcista de los precios recientes.

La capitalización de mercado de Ethereum (ETH), que cotiza a 4.724 dólares, alcanzó un récord de 570.000 millones de dólares este miércoles 13 de agosto, sobrepasando a valores de gran capitalización como Netflix y Mastercard. En el momento de redacción de este artículo, Netflix se sitúa con una valoración de 518.400 millones de dólares y Mastercard con 521.900 millones.

ETH cotizaba en torno a los 4.700 dólares después de registrar ganancias intradía del 5% y un notable repunte del 55% en los últimos 30 días, superando el avance del 2% de Bitcoin en el mismo período, según datos de CoinMarketCap.

Factores impulsores del rally

El repunte ha estado alimentado por las rápidas entradas de los ETF al contado de Ethereum y una oleada de compras de tesorerías corporativas de empresas como BitMine, Fundamental Global y Sharplink Gaming durante el pasado mes.

Una de las señales más sólidas en la cadena de bloques ha sido la métrica del Tamaño Medio de Transacción, que representa el valor promedio en dólares movido por transacción. Según IntoTheBlock, el tamaño medio de transacción de Ethereum cayó a solo 2.555 dólares el 6 de julio. Los últimos datos del 12 de agosto muestran que ahora se ha disparado un 430% hasta los 15.845 dólares por transacción.

Este incremento resulta alcista para ETH, ya que señala que los inversores minoristas están aumentando sus apuestas en medio de las compras masivas de grandes carteras observadas en las últimas semanas.

Con anuncios adicionales de recaudación de fondos para tesorerías corporativas de ETH esta semana, es probable que los operadores especulativos intensifiquen las apuestas alcistas para anticiparse al impacto positivo de las inminentes entradas de capital. En este escenario, el crecimiento sostenido del tamaño medio de transacciones podría acelerar el camino de ETH hacia nuevos descubrimientos de precio por encima de su máximo histórico de 4.891 dólares.

Perspectivas técnicas: los toros apuntan a los 5.000 dólares

Desde una perspectiva técnica, el rechazo de ETH en 4.734 dólares se produjo al tocar la resistencia de la Banda de Bollinger superior cerca de 4.758 dólares. Un cierre por encima de este nivel abriría la puerta hacia el objetivo psicológico de 5.000 dólares, que coincide con la siguiente resistencia psicológica.

El RSI se sitúa en 79,27, en territorio de sobrecompra, lo que indica un fuerte impulso pero también eleva el riesgo de tomas de beneficios a corto plazo. La línea media de las Bandas de Bollinger en 3.889 dólares sirve como soporte clave; una ruptura por debajo debilitaría la estructura alcista.

Si el repunte del precio de Ethereum avanza, un cierre diario por encima de 4.758 dólares podría impulsar a ETH hacia el objetivo de ruptura de 5.000 dólares.

En el lado bajista, el fracaso en mantener los 4.578 dólares (mediana de Bollinger) podría desencadenar una caída hacia los 4.000 dólares antes de que los toros se reagrupen.

