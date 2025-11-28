Después de intensificar el rebote iniciado el viernes tras tocar mínimos de cuatro meses, Ethereum ha vuelto a situarse por encima de los 3000 dólares, alcanzando un máximo de 3070 dólares este jueves por la mañana, lo que supone una subida del 17% en seis días.

Al igual que otras criptomonedas, ETH se ha beneficiado principalmente del aumento de las expectativas sobre un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, otros factores técnicos y fundamentales podrían cuestionar la continuidad de esta tendencia alcista, y no se puede descartar un regreso a las caídas.

La esperanza de bajada de tipos y el retorno de flujos positivos en los ETF llevan a Ethereum por encima de 3000 $

Tras repuntar gradualmente desde un mínimo del 24% la semana pasada, la probabilidad de una bajada de tipos en la próxima reunión de la Fed se sitúa por encima del 80% este jueves por la mañana, después de que dos estadísticas estadounidenses decepcionantes (los pedidos de bienes duraderos y el índice PMI de Chicago) abogasen ayer por nuevas medidas de relajación monetaria.

No obstante, no se esperan más datos macroeconómicos relevantes de Estados Unidos hasta el final de la semana (este jueves es festivo en el país y las bolsas permanecen cerradas), y esta ausencia de catalizadores podría hacer que las expectativas desciendan, en detrimento de ETH.

Ethereum también se ha beneficiado de un retorno de flujos positivos en los ETF de ETH, con cuatro jornadas consecutivas de entradas de capital. Sin embargo, las cantidades han sido modestas (240 millones de dólares en cuatro días) en comparación con la serie de ocho sesiones consecutivas de salidas de fondos (un total de 1280 millones de dólares) que las precedieron.

Así pues, dado que el retorno por encima de 3000 dólares no ha provocado una aceleración alcista notable, el camino de menor resistencia para ETH podría ser ahora la caída. Esto cobra aún más sentido si tenemos en cuenta que, desde un punto de vista gráfico, parece inminente una señal bajista importante.

Una ‘death cross’ inminente amenaza con frenar el rebote

La media móvil de 50 días se acerca rápidamente a la de 200 días, y un cruce de la primera por debajo de la segunda validaría lo que se conoce como «death cross» o cruce de la muerte, una de las señales de trading más conocidas y que suele anunciar grandes caídas.

Por otro lado, el retorno de ETH por encima de 3000 dólares es una señal positiva que le permite poner a prueba el límite superior de una cuña bajista que se extiende desde hace varias semanas. Si el rebote continúa, 3200 dólares será el primer obstáculo, antes de una zona mucho más importante en 3500 dólares (las medias móviles de 50 y 100 días se encuentran actualmente en esta zona), por encima de la cual se podrá considerar que la tendencia ha girado al alza.

Si ETH vuelve a caer por debajo del umbral clave de 3000 dólares, el mínimo de la semana pasada en 2620 dólares y el nivel psicológico de 2500 dólares serán los primeros soportes potenciales con los que se puede contar.

El rebote de ETH podría terminar pronto, lo que dejará dos opciones abiertas: consolidación o corrección. En cualquiera de los dos casos, esto significa que la segunda criptomoneda del mercado no será precisamente la mejor apuesta durante los próximos días.

