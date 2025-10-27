Ethereum supera los 4.000 $: traders en corto despliegan 650 millones en apalancamiento

Key Notes

El precio de Ethereum se disparó por encima de los 4.000 dólares mientras crecía el optimismo por la próxima reunión comercial de Trump con el presidente chino Xi Jinping.

Las empresas de tesorería que mantienen ETH han superado a Bitcoin en dominio de suministro, impulsadas por la demanda institucional en busca de rendimientos.

Los operadores en corto desplegaron 650 millones de dólares en apalancamiento cerca de los 4.150 dólares, señalando resistencia en medio de una creciente especulación de mercado.

El precio de Ethereum recuperó el nivel de los 4.000 dólares el domingo 26 de octubre, impulsado por el optimismo en torno a la visita de Trump a Asia, que culminará con conversaciones comerciales programadas con Xi Jinping en Corea el viernes 30 de octubre.

Las empresas de tesorería de Ethereum mantuvieron una perspectiva de acumulación agresiva durante la caída del mercado de mediados de octubre, superando a sus homólogas de Bitcoin en términos de dominio de suministro circulante. En medio de la recuperación del mercado durante el fin de semana, ETH sigue siendo objeto de intensa especulación, con operadores bajistas concentrando posiciones apalancadas alrededor de la marca de los 4.100 dólares el domingo.

Ethereum supera los 4.000 dólares mientras la reunión asiática de Trump enciende el optimismo

El precio de Ethereum rebotó hasta los 4.099 dólares el domingo 26 de octubre, un 10% más que su mínimo de siete días de 3.811 dólares registrado el miércoles pasado. El rebote de ETH reflejó las ganancias más amplias del mercado, donde las 10 principales criptomonedas, incluidas BTC, SOL y XRP, registraron días consecutivos en verde durante el fin de semana.

El rebote de Ethereum se vinculó principalmente a la visita de Trump a Asia, que comenzó con una nota positiva cuando supervisó la firma de un tratado de paz entre Camboya y Tailandia en Malasia el sábado. El acontecimiento alivió las tensiones geopolíticas antes de las muy esperadas conversaciones comerciales con el presidente chino Xi Jinping, previstas para el viernes 30 de octubre.

Las empresas de tesorería de Ethereum que buscan rendimiento superan a Bitcoin en dominio de suministro

A pesar de la volatilidad en el precio de ETH en octubre, las empresas de tesorería de Ethereum, lideradas por Bitmine (BMNR) de Tom Lee, mantuvieron un ritmo de acumulación agresivo. En particular, los datos de Artemis muestran que las empresas que cotizan en bolsa y mantienen ETH han superado ahora a sus homólogas de Bitcoin en términos de dominio de suministro.

El 23 de octubre, el suministro total de ETH mantenido por empresas de tesorería de activos digitales alcanzó los 3,2 millones de ETH, un 0,40%, superando a los inversores corporativos de Bitcoin, que conjuntamente poseen 640.040 BTC, lo que representa el 0,36% del total de 19 millones de BTC en circulación.

Esto refleja que la demanda de tesorería de Ethereum continúa superando a Bitcoin en 2025, impulsada por el marco regulatorio de criptomonedas y la aprobación del staking de ETF de ETH en 2025.

Ethereum ganó elogios tras su transición a Prueba de Participación (PoS), que redujo drásticamente su consumo de energía (en un 99%) al tiempo que introdujo una característica generadora de rendimiento, haciéndolo más atractivo para conglomerados globales y gestores de carteras con mandatos de energía sostenible y limpia.

Art Malkov, asesor estratégico de Electroneum, una cadena de bloques ecológica, proporcionó información afirmando que el rendimiento es el factor más atractivo para las tesorerías corporativas e inversores institucionales.

«Hemos observado que las instituciones hablan de rendimiento en cada conversación, pero mencionan la eficiencia energética solo cuando los equipos de cumplimiento están en la sala. Las tesorerías corporativas son fiduciarias ante todo. Los rendimientos del staking de ETH (actualmente 3-4% APY) proporcionan una alternativa generadora de ingresos a las reservas en efectivo, que es su mandato principal. Las credenciales verdes sirven principalmente para satisfacer casillas ESG que permiten la entrada institucional: eliminan una barrera en lugar de crear demanda», afirmó Art Malkov, consejero delegado de Electroneum.

Previsión del precio de Ethereum: ETH se enfrenta a una resistencia importante en 4.150 $ mientras los bajistas despliegan 650 millones en apalancamiento

El precio de Ethereum registró una ganancia del 3%, estabilizándose cerca de los 4.077 dólares en el momento de redactar este artículo el domingo 26 de octubre, después de rechazar el pico intradía de 4.099 dólares. Sin embargo, los datos del mercado de derivados recopilados de Coinglass indican que la mayoría de los nuevos contratos de ETH abiertos el domingo se inclinaban hacia posiciones bajistas.

El volumen de negociación de 24 horas de ETH aumentó un 54%, mientras que el interés abierto se incrementó un 5,88%. La relación largo-corto cayó a 0,82, lo que indica que se abrieron más contratos cortos que largos. Los contratos cortos que superan a los largos durante un repunte a menudo sugieren que los inversores se están preparando para una posible reversión del precio.

Con la reunión de Trump con China y la próxima decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense asomando en el horizonte, los operadores parecen estar cubriéndose contra posibles riesgos a la baja, ya que cualquiera de estos eventos podría desencadenar liquidaciones masivas de criptomonedas, como se vio en semanas anteriores.

En términos de proyecciones de precios de ETH para la semana venidera, los bajistas han concentrado aproximadamente 650 millones de dólares en contratos cortos alrededor del nivel de 4.150 dólares, lo que representa el 76% de los 840 millones de dólares en apalancamiento corto total desplegado en las últimas 24 horas.

Si Ethereum rompe esta resistencia, se enfrenta a una oposición relativamente más ligera hasta la zona de los 4.240 dólares, donde se encuentra otro grupo significativo de oferta. Por el contrario, si no logra superar los 4.100 dólares, podría desencadenar liquidaciones, arrastrando los precios de ETH de vuelta hacia el soporte a corto plazo cerca de los 3.911 dólares, donde los alcistas han desplegado aproximadamente 1.500 millones de dólares en contratos largos de ETH.

Artículo relacionado: ¿qué criptomoneda comprar?