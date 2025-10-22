Key Notes

SBI Holdings encabeza un compromiso de 200 millones de dólares junto a Ripple, Pantera Capital y Kraken, con Brad Garlinghouse actuando como asesor estratégico.

La compañía gestionará activamente las tenencias de XRP mediante préstamos institucionales y generación de rendimientos DeFi, en lugar de operar como un vehículo ETF pasivo.

El compromiso de 1.000 millones de Evernorth supera ampliamente las reservas corporativas existentes de XRP, como los 100 millones de VivoPower o los 20 millones asignados por Nature's Miracle.

El 20 de octubre, Evernorth Holdings Inc. anunció que saldrá a bolsa mediante una fusión SPAC con Armada Acquisition Corp II. La empresa pretende construir la mayor reserva institucional de XRP (XRP, 2,41 $) del mundo. Los consejos de administración de ambas compañías aprobaron unánimemente la operación, que generará más de 1.000 millones de dólares en ingresos brutos.

La nueva empresa destinará la mayor parte de estos fondos a la compra de XRP en el mercado abierto. Una vez cerrada la operación, Evernorth cotizará como «XRPN» en el Nasdaq, pendiente de las aprobaciones habituales, y proporcionará a los inversores un vehículo regulado para obtener exposición líquida a XRP. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeta a aprobaciones regulatorias y de accionistas.

SBI Holdings lidera una ronda de financiación de 200 millones de dólares

Numerosas empresas respaldan esta iniciativa, siendo la principal SBI Holdings, que impulsará la captación de fondos con un compromiso de 200 millones de dólares. Ripple, Rippleworks, Pantera Capital, Kraken, GSR y el cofundador de Ripple, Chris Larsen, se suman al esfuerzo.

El consejero delegado de Ripple, Brad Garlinghouse, y ejecutivos clave asumen funciones de asesoramiento estratégico para Evernorth, fomentando la independencia operativa mientras mantienen fuertes conexiones con el ecosistema XRP, según el comunicado de prensa.

Asheesh and team are building something special with @evernorthxrp. We are proud to partner with him — and proud to join an incredible set of investors including SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken, GSR and Rippleworks, to support Evernorth as it participates in institutional… https://t.co/qeAqXtmQcV — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 20, 2025

Estrategia de inversión activa enfocada en rendimientos DeFi

Evernorth no operará como un ETF pasivo, sino como un vehículo de inversión activo. Su modelo incrementa activamente el XRP por acción mediante préstamos institucionales, provisión de liquidez y generación de rendimientos DeFi.

La compañía busca crear rentabilidad para los accionistas y mejorar la utilidad de XRP participando en responsabilidades de validación e integrándose con la stablecoin RLUSD de Ripple.

El precio de XRP sube un 2,4% mientras crece la adopción institucional

El anuncio impulsó el precio de XRP un 2,4% en 24 horas, según CoinMarketCap. Aunque el mercado cripto más amplio permanece neutral, XRP se sitúa entre los principales ganadores del día.

Varias firmas destinan parte de su balance a XRP, pero el esfuerzo público de Evernorth será el mayor centrado exclusivamente en este activo. Podemos establecer algunas comparaciones con algunos de los más conocidos:

VivoPower mantuvo inicialmente 100 millones de dólares en XRP como parte de su estrategia de activos digitales.

Nature’s Miracle Holding Inc. anunció una adquisición de 20 millones de dólares en XRP a principios de este año como programa de reserva corporativa.

Hyperscale Data comprometió 10 millones de dólares a XRP en 2025, orientándose a casos de uso en pagos transfronterizos.

Estas firmas realizaron movimientos importantes pero menores que la compra en mercado abierto de más de 1.000 millones de dólares de Evernorth y su estructura gestionada. La tendencia muestra que las empresas públicas utilizan cada vez más tokens blockchain como reservas. El creciente ecosistema DeFi de XRP y la claridad regulatoria, con la demanda contra Ripple ya resuelta, respaldan su atractivo.

Artículo relacionado: las mejores preventas de criptomonedas para diversificar junto a XRP