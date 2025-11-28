¿Tiene razón Financial Times al afirmar que Bitcoin no puede funcionar como divisa? Bitcoin Hyper (HYPER), la Layer-2 más rápida sobre Bitcoin, parece dispuesta a demostrar lo contrario.

El argumento del FT se centra en la elasticidad de la oferta. Según el periódico, Bitcoin falla como moneda porque su oferta no puede contraerse cuando cae la demanda. Pero esta crítica ignora el problema real: Bitcoin no es ineficiente por tener oferta fija, sino porque carece de utilidad práctica.

El BTC no tiene dónde circular a alta velocidad ni un ecosistema que lo convierta en medio de intercambio real.

Bitcoin Hyper cambia las reglas del juego

Aquí entra Bitcoin Hyper. Este proyecto crea un entorno de alto rendimiento donde el BTC se mueve a velocidades similares a Solana, manteniendo la liquidación en la blockchain de Bitcoin.

El BTC deja de estar inactivo. Ahora impulsa aplicaciones descentralizadas, fluye por una capa de ejecución SVM y se vuelve gastable sin perder seguridad.

Los inversores tempranos aún pueden participar adquiriendo HYPER, el token nativo que alimenta pagos de gas, staking y gobernanza del ecosistema. HYPER cotiza actualmente a 0,013335 dólares, pero solo durante las próximas ocho horas antes del siguiente tramo de preventa.

La caída de Bitcoin reactiva el debate

Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management, publicó recientemente en Financial Times sus dudas sobre Bitcoin. Justo cuando el mercado atravesaba una de sus mayores correcciones del año.

Fatal flaw in using Bitcoin as currency To keep the value of a currency stable, what’s needed is the ability to decrease money supply. This needs to occur in the face of falling demand. If Bitcoin were a currency, there would be no way to decrease its supply. FT,Nov. 26,p.11 pic.twitter.com/xspd9eurwK — Hadi Taheri (@haditaheri) November 26, 2025

Tras caer desde máximos de octubre hasta la zona de los 80.000 dólares, BTC enfrenta renovadas críticas. Donovan argumenta que durante la reciente caída del 35%, Bitcoin experimentó efectivamente una «inflación anualizada del 900%».

Su tesis: como Bitcoin no puede destruir oferta ni ajustar condiciones monetarias en caídas, nunca funcionará como medio de intercambio estable.

Las divisas tradicionales, explica Donovan, se gestionan mediante bancos centrales que suben tipos, drenan liquidez o aplican ajustes cuantitativos. Bitcoin simplemente absorbe volatilidad, dejando a los usuarios expuestos sin herramientas de política monetaria.

Esta crítica ganó tracción en noviembre. BTC rompió soportes clave, aceleraron las salidas de ETFs y repuntó la volatilidad. Mientras, las bolsas estadounidenses subían con optimismo macroeconómico renovado.

La solución está en la velocidad

Pero este análisis asume que Bitcoin permanece confinado a su capa base: lenta, solo para liquidación, sin capacidad transaccional. También asume que la demanda de Bitcoin depende exclusivamente de flujos especulativos.

Y ahí falla la crítica tradicional. El «problema» de Bitcoin nunca fue su oferta fija, sino la ausencia de un entorno escalable donde el BTC pudiera realmente moverse. La capa base se diseñó para liquidación incorruptible, no para actividad económica de alta frecuencia.

Ese vacío existía desde hace 16 años. Bitcoin Hyper lo cierra.

De colateral estático a moneda funcional

Bitcoin Hyper aborda directamente la limitación que señala Donovan. Le da a Bitcoin algo que nunca tuvo a escala: un entorno de ejecución donde el BTC circula libremente, barato y veloz.

En lugar de usar la capa base para transacciones cotidianas, Bitcoin Hyper ancla la liquidación a Bitcoin mientras ejecuta actividad en una capa tipo Solana.

Funciona mediante un puente canónico que bloquea BTC en la cadena base y acuña una versión envuelta dentro del ecosistema. Ese BTC envuelto se convierte en medio de intercambio en aplicaciones potenciadas por SVM, moviéndose a velocidad Solana pero liquidando en la red Bitcoin para seguridad y finalidad.

Bitcoin deja de estar atrapado como colateral de baja velocidad. Gana un circuito de utilidad activo, operando en DeFi, gaming, apps sociales y aplicaciones del mundo real, todo respaldado 1:1 por Bitcoin.

Esto elimina el problema de «inelasticidad a la baja» que advierte Donovan. Conforme se construyen y usan más aplicaciones, la demanda de BTC se vuelve función de utilidad, no solo de sentimiento macro o flujos especulativos.

El token que captura la oportunidad

Si Bitcoin Hyper otorga al BTC el entorno de alta velocidad que siempre necesitó, HYPER es el activo que captura el beneficio financiero de esa transformación.

Cada transacción de BTC envuelto requiere HYPER para ejecutarse. Esto convierte a HYPER en el recurso indispensable de la nueva capa: alimenta pagos de gas, asegura la red mediante staking y gobierna la evolución del ecosistema.

Las divisas no se estabilizan porque su oferta se contraiga. Se estabilizan porque mantienen demanda constante impulsada por utilidad. Bitcoin Hyper inyecta ese bucle de demanda faltante en Bitcoin, dándole al BTC velocidad y convirtiéndolo de capital inerte a capital transaccional activo.

Cómo comprar HYPER

Bitcoin Hyper ha recaudado ya 28,5 millones de dólares en preventa. Puedes adquirir HYPER directamente en el sitio web de Bitcoin Hyper usando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o tarjeta de crédito.

También puedes hacer crecer tus holdings de inmediato mediante staking en el protocolo nativo del proyecto, que actualmente ofrece un 60% APY.

Bitcoin Hyper recomienda Best Wallet, ampliamente considerada la mejor cartera cripto del mercado, donde HYPER ya figura bajo su herramienta de detección Upcoming Tokens.

Únete a la comunidad de Bitcoin Hyper en Telegram y X para las últimas novedades.