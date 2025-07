FLOKI multiplica por 4 su volumen mientras el precio se dispara un 25%: ¿qué está ocurriendo?

FLOKI subió un 25% en 24 horas en medio de un repunte generalizado de las meme coins.

Mientras que el mercado cripto más amplio disfrutó de modestas ganancias el 17 de julio, FLOKI FLOKI$0.00013 emergió como el mejor activo del día, repuntando un 25% en 24 horas. Según datos de CoinMarketCap, el volumen de operaciones de 24 horas de la meme coin se disparó un 400% hasta los 824 millones de dólares, señalando un renovado interés de los inversores.

En una entrevista reciente, el responsable de relaciones con la comunidad de FLOKI, Pedro Vidal, destacó la expansión continua del proyecto con «innovación constante».

Pedro Vidal sat down with Katie Perry to talk: • The world’s first community takeover • Valhalla, Floki’s immersive play-to-earn game • Real utility beyond the meme • Global marketing + DAO governance • AND MORE! pic.twitter.com/jgGc0ZuOB6

Cabe mencionar que el juego play-to-earn de FLOKI, Valhalla, que se lanzó en la red principal de opBNB el 1 de julio, superó recientemente el millón de transacciones y registró 125.000 NFT acuñados. Vidal subrayó este hito impulsado por la utilidad, que ha atraído tanto a especuladores de meme coins como a partidarios del ecosistema.

En el momento de redactar este artículo, FLOKI cotiza en torno a los 0,00013 dólares, subiendo más del 70% en el último mes y añadiendo más de 510 millones de dólares a su capitalización de mercado. El reciente repunte coincide con el impulso del sector memecoin más amplio, que ha experimentado un incremento de valoración de 18.000 millones de dólares desde principios de julio.

Floki es de las criptomonedas con más futuro

En el gráfico semanal, FLOKI ha roto dos importantes barreras de resistencia que se mantenían desde febrero: la resistencia horizontal de 0,000110 dólares y una línea de tendencia diagonal de larga duración.

Tras fracasar en recuperar estos niveles en mayo, el token ganó impulso en junio, resultando en una ruptura decisiva esta semana.

$FLOKI (Floki Inu) surges after recently breaking out of a Falling Wedge pattern and these prices can still be set for a return to the $0.00027 areas in another nearly +100% upside!

Prices could also break above those levels… https://t.co/IOVzA23B2q pic.twitter.com/rAe9iCpyKB

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 16, 2025