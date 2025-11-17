Francia levanta la prohibición de viajar a Pavel Durov

Las autoridades francesas han retirado todas las restricciones de viaje impuestas a Pavel Durov, fundador y consejero delegado de Telegram, en lo que supone un nuevo giro en la investigación criminal relacionada con las prácticas de moderación de contenidos de la plataforma de mensajería. La decisión, fechada el 10 de noviembre, elimina la prohibición de abandonar territorio francés y pone fin a la obligación de presentarse dos veces por semana ante la policía de Niza.

Durov, nacido en Rusia y nacionalizado francés en 2021, permanecía bajo supervisión judicial desde agosto de 2024, cuando fue detenido en el aeropuerto de París-Le Bourget. La fiscalía francesa le acusó de complicidad con el crimen organizado, alegando que Telegram había permitido que grupos criminales explotaran su plataforma cifrada para actividades ilícitas.

Las restricciones se levantan tras un año de cumplimiento

En junio de 2025, las autoridades suavizaron parcialmente las medidas, autorizando a Durov a viajar a Dubái, donde ha residido en los últimos años. Según un informe de Bloomberg, Durov cumplió íntegramente con todos los términos de la supervisión durante el año transcurrido, lo que ha propiciado el levantamiento de las restricciones.

El fundador de Telegram ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad, asegurando que la plataforma cumple con todos los requisitos legales de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Durante el interrogatorio de diciembre de 2024, reconoció la gravedad de las acusaciones, pero insistió en que Telegram no se creó con fines delictivos. Se comprometió a reforzar los sistemas de moderación para hacer frente a los contenidos ilegales.

Recientemente, Durov anunció el lanzamiento de Cocoon, una red descentralizada de inteligencia artificial sobre la cadena de bloques TON, diseñada para proporcionar acceso a herramientas de IA sin supervisión gubernamental.

La investigación continúa abierta

A pesar del levantamiento de las restricciones, Durov sigue siendo objeto de investigación formal en Francia, según informaciones de la agencia parisina Le Parisien. Sus abogados han presentado varias mociones legales, entre ellas una solicitud para modificar su estatus a un grado menor de sospecha judicial. También han interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestionando la base procesal de los cargos.

