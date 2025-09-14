FTX: la apelación que puede cambiarlo todo para Bankman-Fried

El caso FTX vuelve a primera plana. El Tribunal de Apelación escuchará a Sam Bankman-Fried el próximo 4 de noviembre. Las cartas están sobre la mesa: reabrir el expediente o confirmar una condena de 25 años.

Declarado culpable por siete cargos criminales, el antiguo jefe de FTX ya ha pasado varios meses entre rejas en el centro penitenciario federal de Terminal Island. Su equipo legal impugna el desarrollo del juicio y arremete contra una narrativa que considera engañosa. La defensa sostiene que tanto la opinión pública como el jurado le habrían juzgado incluso antes de que comenzara la vista.

¿Qué puede cambiar realmente la audiencia de apelación?

Una apelación no reescribe los hechos, pero sí puede tumbar una decisión. El tribunal puede ratificar la condena, ordenar un nuevo juicio o devolver el caso para una nueva audiencia de condena. El abanico de posibilidades sigue siendo amplio. No obstante, el ejercicio es puramente técnico: la defensa debe demostrar errores de procedimiento, no limitarse a contar una historia diferente.

Los letrados de SBF apuntan a varios flancos. Aseguran que el jurado jamás concedió la presunción de inocencia. Denuncian una narrativa según la cual los fondos de los clientes se habrían «perdido para siempre», sin matices suficientes sobre los flujos y la posible restitución. La acusación, por su parte, se apoya en testimonios clave y en el entramado entre FTX y Alameda. El tribunal deberá arbitrar estas quejas, evaluando tanto el desarrollo del proceso como las instrucciones dadas al jurado.

From Crypto King To a 25 years prison sentence How a single tweet bankrupted a $32billion dollar company. Here’s the life story of Sam Bankman Fried 🧶 pic.twitter.com/0GGRA5TcrP — Yomi (@Yomi_eth) September 8, 2025

Si cae la decisión de primera instancia, se abriría un nuevo juicio. En ese escenario, el ejecutivo caído en desgracia se jugaría su libertad en un segundo acto, más breve y específico. Aunque el tribunal también puede limitar la condena, lo que llevaría a SBF de vuelta ante el juez para un recálculo. También cabe la posibilidad del statu quo: que se confirmen tanto la condena como la pena.

Un expediente que sigue quemando en torno a FTX

El contexto no le es favorable. Tras su extradición, SBF perdió la libertad bajo fianza por intentar influir en los testigos. Posteriormente, la administración penitenciaria le trasladó a California. Su fecha teórica de excarcelación apunta al 25 de octubre de 2044. Además, el ecosistema cripto sigue de cerca las derivadas penales: varios directivos ya han sido juzgados. Caroline Ellison se llevó dos años, mientras que Gary Wang y Nishad Singh obtuvieron penas menores. Ryan Salame, en cambio, cumple más de siete años.

Paralelamente, circulan rumores persistentes sobre un posible indulto presidencial. Algunas fuentes confidenciales apuntan a gestiones activas por parte del entorno familiar. Este hilo político se cuela en el calendario judicial. Máxime cuando, poco después de su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump indultó a Ross Ulbricht, figura controvertida de Silk Road. El precedente existe, aunque no constituye una promesa.

SBF sigue ocupando espacio mediático. Desde su celda, ha repetido que FTX nunca habría sido insolvente y que el asunto tendría una dimensión política. Sin embargo, la justicia se basa en documentos y testimonios bajo juramento. El 4 de noviembre, el Tribunal de Apelación escuchará ambas versiones, pero juzgará principalmente el procedimiento.

Para los usuarios perjudicados, la audiencia puede parecer lejana. Sin embargo, importa. Si se abre un nuevo juicio, podrían surgir nuevas revelaciones. La comprensión de las responsabilidades evolucionaría una vez más. Por el contrario, una confirmación cerraría casi definitivamente el capítulo penal para SBF, salvo hipótesis de indulto.

