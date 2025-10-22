Key Notes

Amazon Web Services experimentó congestión en su red.

Como columna vertebral de innumerables páginas web, este incidente ha golpeado a Coinbase y otras empresas destacadas.

Changpeng Zhao insta a Coinbase a incluir más proyectos BNB en medio de la creciente atención mediática.

Una interrupción inesperada de Amazon Web Services (AWS) ha dejado sumidas en la confusión a importantes plataformas y sitios como Coinbase. Aerolíneas, plataformas de criptomonedas, bancos e incluso redes sociales sufrieron las consecuencias negativas de la caída. AWS comunicó posteriormente que está «observando señales significativas de recuperación» y que la mayoría de solicitudes deberían procesarse correctamente ahora.

Coinbase reconoce el impacto de la caída de AWS en sus usuarios

El 20 de octubre, Amazon Web Services (AWS) padeció una interrupción que provocó alteraciones en los sitios web y aplicaciones de diversas empresas.

Como infraestructura fundamental de millones de páginas y aplicaciones, su repercusión en las operaciones resultó bastante severa. Algunas de estas compañías han confirmado el alcance de los daños que la caída ha causado a sus negocios. Entre este grupo figura Coinbase Global Inc.

We're aware many users are currently unable to access Coinbase due to an AWS outage. Our team is working on the issue and we'll provide updates here. All funds are safe. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) October 20, 2025

El servicio de atención al cliente de Coinbase utilizó la red social X para reconocer que varios de sus clientes han experimentado dificultades para acceder a su plataforma debido a la caída de AWS.

Los usuarios del exchange de criptomonedas recibieron garantías sobre la seguridad de sus fondos. Además, la publicación señaló que el equipo de Coinbase se ha puesto manos a la obra y está trabajando actualmente en la resolución del problema. Prometieron facilitar actualizaciones conforme avancen.

Paralelamente, Amazon ha afirmado:

«Estamos observando señales significativas de recuperación. La mayoría de las solicitudes deberían procesarse correctamente ahora. Continuamos gestionando una acumulación de peticiones pendientes. Seguiremos proporcionando información adicional».

Coinbase logra hitos más allá de la interrupción de AWS

Antes de la caída de AWS, Coinbase había alcanzado varios hitos mientras ampliaba los límites de su negocio.

Hace apenas unos días, anunció una nueva inversión en CoinDCX, uno de los mayores exchanges de criptomonedas de India. Esto forma parte de su plan de expansión para India y Oriente Medio. El objetivo de Coinbase es reforzar la confianza y ampliar el acceso a servicios cripto.

A principios de octubre, los servicios de staking de Coinbase comenzaron a operar en Nueva York. Esto supuso una ampliación del acceso de los residentes a recompensas sobre activos digitales como Ethereum (ETH, 3.863 $), Solana (SOL, 184,1 $) y otros, sin necesidad de conocimientos técnicos. Cabe destacar que esto convirtió a Nueva York en el estado número 46 de Estados Unidos donde Coinbase ofrece servicios de staking.

Artículo relacionado: nuevas criptomonedas que buscan cotizar en Coinbase