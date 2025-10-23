Hong Kong aprueba un ETF de SOL al contado desde 100$

Con este visto bueno, la ciudad se convierte en el primer mercado asiático en ofrecer un ETF vinculado directamente al precio de Solana. Ya había autorizado este tipo de fondos para Bitcoin y Ethereum. Se trata de un paso más hacia unas finanzas digitales reguladas, pero también más accesibles. De hecho, los inversores podrán entrar en el mercado desde tan solo 100 dólares.

Un ETF para democratizar Solana en Asia

El producto cotizará en OSL Exchange a partir del 27 de octubre de 2025. Cada unidad representará 100 participaciones, con una inversión mínima de aproximadamente 780 dólares hongkoneses (unos 100 dólares). Es una primicia en la región y un símbolo poderoso: Hong Kong quiere abrir la puerta de los ETF cripto a los particulares, no solo a las instituciones.

Este ETF presenta comisiones competitivas del 0,99% para la gestión y del 1% para la custodia y administración, lo que representa un coste total anual estimado del 1,99%. Y a diferencia de los productos tradicionales, no se distribuirán dividendos.

Breaking: Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) has officially approved the first Solana (SOL) spot ETF, issued by ChinaAMC (Hong Kong). This marks the third approved cryptocurrency spot ETF after Bitcoin and Ethereum, and the first of its kind in Asia.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 22, 2025

Esta estrategia busca atraer a inversores asiáticos jóvenes, que a menudo se sienten más cómodos con las criptomonedas que con las finanzas convencionales. Hong Kong se posiciona así como pionera de un modelo híbrido entre regulación estricta e innovación abierta.

Solana, el tercer pilar del mercado de ETF cripto

La aprobación de este ETF convierte a Solana en la tercera criptomoneda del mundo en obtener un ETF al contado regulado, después de Bitcoin y Ethereum. Con una capitalización superior a los 100.000 millones de dólares, Solana se ha vuelto ineludible, gracias especialmente a su velocidad y a su dinámico ecosistema DeFi.

ChinaAMC, ya responsable de los ETF de Bitcoin y Ethereum de la plaza hongkonesa, añade así una baza más a su arsenal, confirmando el ascenso de Solana entre los actores institucionales.

Y el entusiasmo no se limita a Asia. En Estados Unidos, el Solana Spot ETF de 21Shares también obtuvo la luz verde de la SEC, reforzando la idea de que Solana se impone ahora como la «tercera fuerza» del mundo cripto. Algunos analistas incluso evocan un potencial repunte hacia los 300 dólares si la demanda institucional sigue creciendo.

Incluso sin pensar en la subida potencial de SOL, este nuevo ETF evidencia el cambio que se está produciendo en la región. Hong Kong se imagina ahora como una especie de escaparate mundial para las criptomonedas. La accesibilidad del ticket de entrada a 100 dólares dista mucho de ser anecdótica, pues simboliza la ambición de democratizar la inversión cripto para todos.

Artículo relacionado: las mejores ICO de Solana