Las publicaciones de Hoskinson en X reclaman un "mercado alcista épico" para 2026 y rechazan la toxicidad del sector.

Anteriormente, Hoskinson pronosticó que Bitcoin alcanzaría los 250.000 dólares.

Según datos de Galaxy Research, 72 de los 100 principales tokens siguen más de un 50% por debajo de sus máximos históricos.

El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, utilizó una publicación en X el 16 de noviembre para movilizar al sector, pidiendo «buenas vibraciones» y llamando a «invocar el mercado alcista épico que todos merecemos», al tiempo que criticaba el cinismo automático con el que, según él, se reciben las nuevas ideas en el mundo cripto.

El discurso motivacional de Hoskinson llega tras meses de sentimiento volátil y profundas caídas en las altcoins. Un reciente recuento de Galaxy Research muestra que 72 de los 100 principales activos cripto siguen más de un 50% por debajo de sus máximos históricos: un contexto contra el que está implícitamente reaccionando con su llamamiento al optimismo y a la acción.

El directivo de Cardano ya había adoptado anteriormente una postura marcadamente alcista. Declaró a los medios que Bitcoin podría alcanzar los 250.000 dólares en este ciclo, impulsado por la adopción de las principales plataformas tecnológicas y una mayor claridad regulatoria, una visión que ha repetido a lo largo del año.

Previsión actual del precio de Cardano

ADA cotiza hoy en torno a los 0,50 dólares; en los últimos siete días ha descendido aproximadamente un 15-16%, siguiendo la corrección más amplia del mercado.

Permanece alrededor de un 84% por debajo de su máximo histórico de 3,1 dólares en 2021, lo que subraya lo lejos que está de los picos de ciclos anteriores.

La presión vendedora ha sido elevada últimamente, incluidos informes de finales de octubre sobre grandes ventas de ballenas, mientras que la caída de Bitcoin por debajo de los 97.000 dólares añadió tensión al conjunto del mercado.

