Hyperliquid prepara una importante actualización para impulsar el despliegue del mercado de perpetuos

Hyperliquid planea habilitar HIP-3 en su actualización de red el 13 de octubre.

Esto permitirá la creación sin permisos de mercados de futuros perpetuos.

El precio de HYPE se ha disparado un 12,33% tras el anuncio.

El exchange descentralizado de derivados cripto Hyperliquid está preparado para impulsar el despliegue del mercado de perpetuos. Planea hacerlo con el lanzamiento de la Propuesta de Mejora de Hyperliquid 3 (HIP-3). El desarrollo fue anunciado por un administrador de Hyperliquid en el canal de Discord del protocolo, señalando que la actualización de la red tendrá lugar el 13 de octubre de 2025.

Implementación de HIP-3 en Hyperliquid

Según un anuncio en su canal de Discord, Hyperliquid está preparado para una importante actualización del protocolo. Con esta actualización llega HIP-3, que permitirá la creación sin permisos de mercados de futuros perpetuos. Los usuarios no necesitan tomar ninguna acción inmediata para sincronizarse con la actualización, según la publicación del administrador.

Sin embargo, los implementadores que cumplan los requisitos on-chain podrán desplegar perpetuos para negociación una vez que la capacidad esté habilitada. En una fecha anterior, el proyecto había señalado que HIP-3 admitirá perpetuos desplegados por constructores. Esto será «un hito clave hacia la completa descentralización del proceso de listado de perpetuos».

Una transición clave prevista tras la implementación de HIP-3 es que los implementadores recibirán la autorización para lanzar sin permisos un DEX de perpetuos en HyperCore. Todo lo que se les exige es apostar 500.000 HYPE. La actualización también se integrará con HyperEVM para contratos inteligentes y gobernanza. HIP-3 también incluye salvaguardas como el recorte de validadores y límites de interés abierto.

El precio de HYPE se disparó casi un 13%

Tras la noticia de la actualización, el precio de HYPE (40,89 dólares), el token nativo del protocolo Hyperliquid, se ha disparado significativamente. Los datos de CoinMarketCap muestran que HYPE cotiza actualmente a 42,33 dólares con un aumento del 12,33% en las últimas 24 horas. Esto es bastante destacable considerando que el mercado de criptomonedas en general se enfrentó recientemente a una importante caída.

Por otro lado, un nivel de precio de 42,33 dólares supone una caída notable desde su máximo histórico de 59,29 dólares, que registró a primera hora del 18 de septiembre. La caída desde esta cota viene produciéndose durante las últimas dos semanas. Solo el 25 de septiembre, el precio de HYPE cayó un 6% y en ese momento, el destacado trader James Wynn señaló que el dolor de Hyperliquid estaba lejos de terminar.

Actores clave de la industria cripto como Ark Invest y Cathie Wood creen que hay perspectivas para el protocolo. Ella describió Hyperliquid como «el nuevo en el bloque», citando que le recordaba a Solana (SOL, 194,5 dólares) en sus primeros días.

«Solana ha demostrado su valía y está, ya sabes, ahí con los grandes», dijo Wood.

