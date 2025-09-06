Justin Sun pide a WLFI, vinculado a Trump, que libere sus tokens congelados

Key Notes

El jueves, los tokens de preventa de WLFI de Justin Sun fueron incluidos en la lista negra y congelados por el equipo principal.

Nansen y Arkham Intelligence marcaron algunas de sus transacciones, lo que posteriormente desató acusaciones de venta depredadora.

Ha solicitado que el equipo descongele sus tokens, reiterando su compromiso con el proyecto.

El fundador de Tron (TRX $0,33), Justin Sun, publicó recientemente un mensaje en X dirigiéndose al equipo de World Liberty Financial (WLFI).

Les instó a descongelar su asignación de tokens WLFI después de que fuesen incluidos en la lista negra bajo la premisa de transacciones sospechosas.

Justin Sun acusado de vender tokens WLFI

La asignación de preventa de WLFI de Justin Sun fue congelada el jueves, basándose en ventas no autorizadas.

Para contextualizar, hubo algunas transacciones sospechosas señaladas por las plataformas de análisis blockchain Nansen y Arkham Intelligence, lo que posteriormente provocó acusaciones de venta prematura. La supuesta venta fue valorada en 9 millones de dólares, y esto condujo al bloqueo de los tokens.

Como respuesta, el fundador de Tron destacó los principios de la tecnología blockchain descentralizada, afirmando que la inclusión en lista negra y el congelamiento de sus tokens de preventa fueron totalmente irrazonables y, por tanto, deberían ser desbloqueados.

«Los tokens son sagrados e inviolables», declaró Sun, añadiendo que este es el valor más básico de la tecnología blockchain.

Considera firmemente que WLFI está violando sus derechos como inversor. En su publicación en X, mencionó que esto arriesga «dañar la confianza general en World Liberty Financial».

To the World Liberty Financials team and the global community, As one of the early major investors in World Liberty Financials, I have contributed not only capital but also my trust and support for the future of this project. My goal has always been to grow alongside the team… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 5, 2025

El fundador de Tron se aseguró de recordar al equipo de WLFI que fue uno de los primeros inversores en la preventa del proyecto vinculado a la familia Trump. Indicó que planeaba mantener el token a largo plazo.

El fundador de Tron reclama 600 millones de tokens WLFI

Cuando WLFI tuvo su Evento de Generación de Tokens (TGE) el 1 de septiembre y desbloqueó el 20% de los 100.000 millones de tokens, Sun hizo una apuesta considerable.

Se adjudicó 600 millones de WLFI, que valían aproximadamente 200 millones de dólares en el TGE y representaban el 3% de los 20.000 millones de tokens desbloqueados. Esta gran tenencia lo convirtió en un accionista significativo del proyecto, con alta influencia en sus decisiones de gobernanza.

Arkham Intelligence señaló que Sun posee casi 1.000 millones de dólares en valor del token, adquiridos de fuentes distintas al desbloqueo inicial.

Fue en este momento cuando prometió compromiso con el proyecto, declarando que «no tiene planes de vender nuestros tokens desbloqueados en el corto plazo».

También se comprometió a incrementar la oferta circulante de USD1 en 200 millones de dólares en Tron.

¿Merece Sun el congelamiento de tokens?

A pesar de estas promesas, algunos analistas cripto y observadores del mercado creen que Sun está vendiendo su asignación.

Quinten François sugirió en X que si Sun está vendiendo tokens WLFI antes de que se consoliden, sería motivo para tomar medidas en la cuenta.

Sun ha negado la acusación, afirmando que no está involucrado en ninguna irregularidad.

Tras el congelamiento de tokens, Justin Sun está pidiendo al equipo de WLFI que desbloquee sus tokens para poder continuar apoyando el crecimiento del proyecto World Liberty Financial.

El mes pasado, también acusó a Bloomberg de publicar información falsa sobre sus tenencias de criptomonedas y solicitó una orden de restricción temporal para impedir que la publicación usase los datos en un artículo no relacionado.

