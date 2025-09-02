Justin Sun se hace con 200 millones de dólares en tokens WLFI de Trump: «No los venderé»

Key Notes

Justin Sun adquirió 600 millones de tokens WLFI que representan el 3% de la oferta desbloqueada, posicionándose como un importante accionista en la gobernanza del proyecto.

WLFI cotiza a 0,2453 dólares con una capitalización de mercado de 6.050 millones de dólares, pese a una caída del 38% desde su pico previo al lanzamiento de casi 0,40 dólares por token.

El proyecto genera gran especulación con un volumen diario de 2.570 millones de dólares y riesgos regulatorios derivados de los respaldos políticos.

Ayer 1 de septiembre, el token de gobernanza de World Liberty Financial, WLFI, experimentó su Evento de Generación de Tokens (TGE), desbloqueando el 20% de los 100.000 millones de tokens totales. El proyecto cuenta con el respaldo de Donald Trump, y ballenas cripto como Justin Sun, fundador de Tron (TRX), participaron en el lanzamiento reclamando parte de sus tokens adquiridos.

En concreto, Justin Sun reclamó 600 millones de WLFI, con un valor aproximado de 200 millones de dólares en el momento del TGE. Esta cantidad representa el 3% de los 20.000 millones de WLFI desbloqueados, convirtiendo a Sun en un accionista significativo del proyecto, con gran influencia en sus decisiones de gobernanza.

Además, según Arkham Intelligence, Sun posee cerca de 1.000 millones de dólares en valor del token, adquiridos de fuentes distintas al desbloqueo inicial de hoy. Antes del TGE, WLFI ya cotizaba en una versión derivada en mercados perpetuos, experimentando un repunte del 500% en el precio momentos antes del evento, según informó anteriormente Coinspeak.

JUSTIN SUN JUST CLAIMED $178 MILLION $WLFI Justin Sun just claimed his 20% unlock of WLFI – worth almost $200 Million. In total, he holds $891.2 MILLION of WLFI! He says he is not selling anytime soon. https://t.co/o1qft2IuvB pic.twitter.com/G2ggEjbqxC — Arkham (@arkham) September 1, 2025

Justin Sun ha expresado su compromiso con el proyecto y declaró que «no tiene planes de vender nuestros tokens desbloqueados en el corto plazo», señalando la «visión a largo plazo demasiado poderosa» del proyecto, y concluyendo que está «completamente alineado con la misión».

Además del compromiso público de no vender ninguno de los 600 millones de WLFI reclamados, el criptomillonario también prometió incrementar la oferta circulante de USD1 en 200 millones de dólares en Tron. USD1 es un token stablecoin vinculado al dólar estadounidense con conexiones a World Liberty Financial.

Análisis del precio de WLFI

Según datos de CoinMarketCap, WLFI cotizaba a 0,2453 dólares por token en el momento de redactar este artículo, apenas unas horas después del TGE. Con este precio y una oferta circulante de 24.660 millones de WLFI, el proyecto DeFi respaldado por Donald Trump presenta una capitalización de mercado de 6.050 millones de dólares y un valor totalmente diluido (FDV) de 24.530 millones de dólares.

Excited to share my thoughts on $WLFI — I truly believe this will be one of the biggest and most important projects in crypto. 🦅 We have no plans to sell our unlocked tokens anytime soon. The long-term vision here is too powerful, and I’m fully aligned with the mission.… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 1, 2025

Como se mencionó anteriormente, WLFI experimentó un pico de precio momentos antes del desbloqueo y posterior listado en los principales exchanges, cotizando entonces cerca de 0,40 dólares por token. Pese a la caída superior al 38% desde su máximo, WLFI acumuló ganancias del 7% en las últimas 24 horas, tomando como referencia el precio negociado en mercados de futuros antes del lanzamiento oficial de hoy.

El interés del mercado en WLFI es elevado, con un volumen de 24 horas que supera los 2.570 millones de dólares, lo que representa el 41,5% de su capitalización bursátil.

Pese a la expectación, WLFI opera en un mercado altamente especulativo, con riesgos que incluyen volatilidad de precios, escrutinio regulatorio —especialmente vinculado a figuras políticas— y presión de venta potencial de los tokens desbloqueados. Los inversores y operadores deberían proceder con cautela, evaluando cuidadosamente el proyecto y las actividades relacionadas antes de tomar decisiones financieras significativas.

Un ejemplo de riesgos relacionados puede observarse en la actividad reciente de Pi Network, donde el token cayó un 10% pese a una muy esperada actualización de red, mientras las reservas de Pi coin alcanzaron un récord de 420 millones de PI en exchanges centralizados.

