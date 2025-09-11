Kraken apunta al mercado bursátil europeo con su servicio xStocks en plena carrera hacia la salida a bolsa

Key Notes

Las xStocks de Kraken ya están operativas en la UE, ofreciendo acciones estadounidenses tokenizadas como Tesla y Google.

El servicio forma parte de una estrategia que incluye una posible OPV en 2026 y sigue a otros esfuerzos de expansión.

La plataforma ha registrado más de 3.840 millones de dólares en volumen y utiliza un enfoque multicadena para competir con sus rivales.

El exchange de criptomonedas Kraken ha extendido su oferta de acciones estadounidenses tokenizadas a la Unión Europea, según anunció la compañía el 10 de septiembre. El servicio, denominado xStocks, permite ahora a los clientes de la región operar con versiones digitales de valores populares como Tesla y Nvidia.

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia corporativa más amplia, ya que el exchange busca, según los informes, 500 millones de dólares en nueva financiación de cara a una posible oferta pública de venta en 2026. Esta expansión sigue a otros esfuerzos de diversificación, incluida la reciente adquisición de la plataforma de trading propietario Breakout, que ofrece a los operadores hasta 200.000 dólares en capital.

Kraken se adentra en el competitivo mercado europeo

Respaldado por la firma suiza Backed, xStocks ofrece operativa las 24 horas durante cinco días a la semana, eliminando las fricciones de los horarios tradicionales del mercado y los retrasos en la liquidación. Tras su lanzamiento en junio en más de 140 países fuera de Estados Unidos y la UE, el servicio ha generado más de 3.840 millones de dólares en volumen, según Dune Analytics.

La expansión sitúa a Kraken en un mercado competitivo donde rivales como Gemini ofrecen acciones tokenizadas. El movimiento también llega en un momento en que los gigantes de las finanzas tradicionales entran en el sector, con la propuesta a la SEC de la plataforma de valores tokenizados de Nasdaq que demuestra un claro interés y flexibilidad por parte de organizaciones tradicionalmente monolíticas.

Estrategia tecnológica y regulatoria

La plataforma utiliza una estrategia multicadena en Solana, BNB Chain y TRON, con planes para Ethereum. Este enfoque técnico es fundamental para los objetivos más amplios de Kraken en el trading de derivados cripto en la UE.

Sin embargo, el sector de las acciones tokenizadas se enfrenta al escrutinio regulatorio. La Federación Mundial de Bolsas ha instado a los reguladores a adoptar una postura más dura, argumentando que estos productos pueden ser «imitaciones» que carecen de derechos fundamentales de los accionistas, como el voto.

Una apuesta por el futuro

Este movimiento se inscribe en la creciente tendencia de tokenizar activos del mundo real, un mercado que Boston Consulting Group proyecta que podría valer billones de dólares en la década de 2030. Proporciona otra vía para que los usuarios accedan a valores populares, complementando la búsqueda de las mejores acciones baratas para comprar.

La iniciativa refuerza la posición de Kraken como pionero en la convergencia entre las finanzas tradicionales y el ecosistema cripto, preparando el terreno para su esperada salida a bolsa y consolidando su apuesta por la diversificación de servicios más allá del trading puro de criptomonedas.

