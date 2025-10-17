Kraken completa la adquisición de Small Exchange para expandirse en Estados Unidos

Kraken ha cerrado la compra de Small Exchange, un mercado de contratos designado (DCM, por sus siglas en inglés) con licencia de la CFTC.

La operación, completada junto a IG Group por 100 millones de dólares, sienta las bases para que Kraken lance una plataforma de derivados totalmente estadounidense, con su propia gama de productos. La jugada consolida, además, la expansión del exchange de criptomonedas en territorio norteamericano.

Kraken marca el ritmo en el mercado de derivados estadounidense

Este 16 de octubre, Kraken anunció oficialmente la adquisición de Small Exchange, una operación que da forma a una plataforma sofisticada y con gran profundidad de mercado en el mayor centro financiero del mundo. Según la compañía, el movimiento responde a su objetivo de construir un entorno de trading unificado y de alto rendimiento.

Hacerse con una firma que cuenta con la aprobación DCM bajo la supervisión de la CFTC otorga a Kraken la autorización necesaria para diseñar y crear mercados dedicados exclusivamente a derivados cotizados en bolsa dentro de Estados Unidos. Arjun Sethi, co-consejero delegado de Kraken, señaló que la adquisición está pensada para escalar, con transparencia y eficiencia como ejes.

Para Sethi, Kraken está marcando el camino de una nueva generación del mercado de derivados estadounidense, especialmente al conectar productos al contado, futuros y con margen dentro de un único sistema regulado de liquidez. La supervisión de la CFTC permite a Kraken integrar compensación, gestión de riesgo y casación de órdenes en un solo entorno.

Se trata de un avance que cumple con los mismos estándares que los mayores intercambios del mundo. A largo plazo, el exchange podrá reducir la fragmentación y disminuir la latencia de financiación. Y lo que resulta aún más interesante: ofrece en territorio estadounidense el tipo de acceso y rendimiento que hasta ahora solo existía en mercados offshore.

Kraken lanza su producto Perps y el servicio xStocks

La compra de Small Exchange es una de las varias iniciativas destacadas que Kraken ha emprendido en los últimos meses, reflejando su compromiso con la expansión del negocio y con satisfacer las demandas crecientes de su clientela.

Hace un mes, la plataforma estrenó «Perps», su producto de trading de criptomonedas perpetuo, que permite a los usuarios invertir en futuros de criptomonedas mediante predicciones sobre la evolución de los precios.

Ese mismo septiembre, Kraken puso en marcha el servicio xStocks en el conjunto del mercado europeo, permitiendo a los clientes de la región operar con versiones digitales de acciones populares como Tesla o Nvidia. Todos estos movimientos se interpretan como parte de una estrategia corporativa más amplia de cara a una posible salida a bolsa en 2026.