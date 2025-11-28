Kraken lanza su tarjeta de débito Krak con Mastercard

La plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken ha causado sensación con el lanzamiento de su tarjeta de débito Krak en colaboración con Mastercard. A medida que el mercado cripto se desarrolla, los usuarios buscan cada vez más soluciones que permitan integrar sus activos digitales en su vida cotidiana. La tarjeta Krak, ahora disponible en Reino Unido y Europa, representa un paso importante para Kraken.

La tarjeta Krak y las recompensas en Bitcoin

Kraken ha lanzado oficialmente la tarjeta Krak, una tarjeta de débito Mastercard diseñada para usuarios del Reino Unido y Europa. Más que un simple medio de pago, esta tarjeta es una auténtica oportunidad que ofrece hasta un 1% de cashback en Bitcoin o en moneda fiat en cada transacción, y sobre todo sin comisiones.

Introducing your new debit Card + Money App 💳📱 • 1% cashback on every spend

• 400+ currencies — cash & crypto

• Fee-free spending Get your Krak Card now 👇https://t.co/tfArZ6D6yd pic.twitter.com/aiiMg8NAsV — Krak (@Krak) November 25, 2025

La tarjeta Krak funciona a través de la aplicación Kraken, una app todo en uno que permite gestionar en tiempo real criptomonedas y otras divisas. La aplicación permite a los clientes elegir los activos que desean utilizar para sus pagos, realizándose la conversión automáticamente en caso de déficit, como explica David Ripley, consejero delegado de Kraken:

«Las criptomonedas están transformando el sector de los pagos. Los clientes quieren poder pagar fácilmente bienes y servicios reales con sus criptomonedas».

Este sistema permite pagos internacionales instantáneos y fluidos en más de 150 millones de comercios que aceptan Mastercard en todo el mundo, eliminando definitivamente cualquier obstáculo, como ha declarado David Ripley:

«Nuestros clientes desean poder pagar fácilmente sus compras de bienes y servicios con sus criptomonedas o stablecoins».

Además, la aplicación Kraken permite el ingreso de salarios mediante IBAN, lo que la convierte en una alternativa interesante a los bancos tradicionales para los usuarios europeos. La expansión de Kraken incluye una caja fuerte multiactivos que ofrece hasta un 10% de rentabilidad anual, gracias a su infraestructura de staking regulada, reduciendo así drásticamente las fronteras entre el sector bancario y las finanzas descentralizadas (DeFi).

Mastercard y Kraken, una alianza estratégica

La Krak Card es el fruto de una estrategia profunda llevada a cabo por Kraken y Mastercard. Con su presencia mundial y su marca de confianza, Mastercard proporciona la infraestructura de pago para la Krak Card física y virtual, admitiendo más de 300 criptomonedas.

Esta alianza pretende conquistar un público más joven, nativo digital, y posicionar a ambas empresas a la vanguardia de la evolución del sector de los pagos. De hecho, Scott Abrahams, vicepresidente senior de Mastercard, señala que:

«Mastercard se compromete a fomentar la innovación y a liberar el potencial de los criptoactivos para un uso cotidiano».

Para Kraken, se trata de una implementación concreta con ambiciones de despliegue y relevancia a escala mundial. Tras una reciente ronda de financiación de 800 millones de dólares liderada por Paradigm, Kraken dispone de los recursos necesarios para continuar su crecimiento e innovación, con proyectos futuros que incluyen productos de crédito y préstamo garantizados por criptomonedas. La empresa también está solicitando una licencia bancaria estadounidense, lo que demuestra su voluntad, a largo plazo, de competir plenamente con las instituciones financieras establecidas.

Los comercios europeos deberían beneficiarse del lanzamiento de la Krak Card. Al aceptar pagos en criptomonedas, acceden a un segmento de clientela en plena expansión, ampliando así su base de clientes y ofreciendo más opciones de pago.

Así, la reciente aprobación de Kraken como establecimiento de dinero electrónico (EME) en Reino Unido confirma su compromiso con el cumplimiento normativo y el refuerzo de la confianza dentro del sistema financiero. Como ha destacado Panagiotis Kriaris de Unzer:

«Esto contribuye a reducir la brecha entre las finanzas tradicionales y la economía de las criptomonedas».

