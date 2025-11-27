KuCoin, el séptimo exchange de criptomonedas más importante del mundo, ha confirmado que listará el token Best Wallet (BEST) el próximo 28 de noviembre a las 14:00 UTC.

La noticia llega apenas 24 horas antes del cierre de la preventa, programado para las 12:00 del viernes. Esto ha generado un torrente de interés por el token nativo de esta cartera Web3 multicadena que no para de crecer.

📢 World Premiere Listing: @BestWalletHQ $BEST is coming soon to #KuCoin! Best Wallet is a multi-chain Web3 wallet ecosystem powered by the $BEST token, offering retail crypto users and DeFi communities a secure, all-in-one platform for storing assets, trading, staking, and… pic.twitter.com/QaRW6VHXBO — KuCoin (@kucoincom) November 27, 2025

KuCoin: una plataforma de primer nivel

Los datos de CoinGecko revelan cifras contundentes. KuCoin maneja un volumen diario de 3.700 millones de dólares y suma más de 41 millones de usuarios repartidos en 200 países.

Fundado en 2017 desde Seychelles, el exchange ofrece pares de trading en más de 1.000 criptomonedas diferentes.

Este anuncio sugiere que otros exchanges de categoría similar podrían seguir el mismo camino próximamente.

Una preventa que rompe récords

Best Wallet ha conseguido recaudar 17,85 millones de dólares durante su fase de preventa. El crecimiento orgánico de la aplicación ha sido impresionante.

La plataforma destaca por sus bajas comisiones en swaps y su función Upcoming Tokens. Esta herramienta permite descubrir proyectos prometedores antes de que salgan al mercado abierto.

El precio actual en preventa es de 0,025995 dólares. Todavía hay margen para comprar por debajo del precio de listado antes del cierre del viernes.

Seguridad de última generación

Best Wallet implementa tecnología MPC-CMP (Multi-Party Computation – Cryptographic Message Protocol). Este sistema divide las claves privadas en fragmentos cifrados que nunca se reensamblan completamente.

El resultado es una protección superior contra ataques. No existe un único punto de fallo que explotar.

Además, incorpora verificación biométrica, autenticación de dos factores y un sistema antifraude avanzado en desarrollo. La wallet de criptomonedas soporta Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Base y Polygon. Hay más blockchains en camino.

MetaMask, aunque sigue siendo líder del sector, apenas acaba de salir de su ecosistema EVM. Consensys lleva años hablando de un token nativo que nunca llega. Mientras tanto, BEST avanza sin pausa.

Best Wallet integra 30 puentes y 330 DEXs. Las comisiones de intercambio entre cadenas son mínimas.

Lo que viene: exchange y tarjeta

El roadmap incluye un exchange de derivados propio con comisiones ultra competitivas. También llegarán transacciones sin gas, usando BEST como token universal para pagar comisiones.

Best Card permitirá pagar directamente desde la cartera cripto. Los holders de BEST disfrutarán de tarifas reducidas y un programa de recompensas integrado.

Para comprar BEST antes del listado en KuCoin, visita la web oficial de la preventa o descarga la app desde Google Play o App Store.

Si prefieres esperar al listado, abre una cuenta en KuCoin y participa en la campaña de airdrops que han lanzado para celebrar el debut de BEST.