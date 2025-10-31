Key Notes

El banco central adoptó la medida con una votación de 10-2, estableciendo un nuevo rango para el tipo de interés de referencia del 3,75%-4,00%, en un contexto de datos económicos limitados debido al cierre gubernamental.

Bitcoin experimentó una caída brusca del 2,55% tras el anuncio, con posiciones apalancadas por valor de casi 800 millones de dólares liquidadas en los principales mercados de intercambio.

Los analistas de mercado interpretan este giro hacia políticas más acomodaticias como beneficioso para los activos digitales a largo plazo, pese a desencadenar volatilidad inmediata en los precios.

La Reserva Federal estadounidense redujo este 29 de octubre los tipos de interés en 25 puntos básicos, mientras comunicaba su intención de poner fin a la reducción de su balance. La decisión desencadenó una volatilidad considerable en los mercados cripto, con Bitcoin cayendo y los operadores registrando cientos de millones en liquidaciones.

El recorte sitúa el tipo de interés de los fondos federales en un rango del 3,75%-4,00%, según informó Reuters. La decisión se aprobó con un resultado de 10 votos a favor y 2 en contra. Votaron en contra el gobernador Stephen Miran, partidario de una reducción mayor, y Jeffrey Schmid, presidente de la Reserva Federal de Kansas City, que se opuso a cualquier recorte. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó recientemente cinco candidatos finalistas para sustituir a Powell en la presidencia de la Reserva Federal, cuyo mandato concluye en 2025.

La Fed anunció que detendrá la reducción de su balance, conocida como endurecimiento cuantitativo, a partir del 1 de diciembre. El banco central reinvertirá los ingresos procedentes del vencimiento de valores respaldados por hipotecas en letras del Tesoro, manteniendo estables las tenencias totales mes a mes mientras modifica la composición de la cartera.

Reacción del mercado cripto

Bitcoin cayó un 2,55% hasta situarse en torno a los 110.764 dólares tras el anuncio, a pesar de que en redes sociales se consideraba que el resultado era fundamentalmente positivo para el sector. Los mercados de criptomonedas registraron liquidaciones por valor de 795,2 millones de dólares en 24 horas, al cerrarse posiciones apalancadas, según datos de Coinglass. Los analistas señalaron que Bitcoin estaba poniendo a prueba la zona de soporte de 108.000-110.000 dólares identificada en análisis previos del mercado.

Pese a la volatilidad a corto plazo, los participantes del mercado consideran este giro hacia políticas más expansivas como positivo para las criptomonedas a largo plazo. El mercado de intercambio OKX declaró que estas medidas significan «más liquidez, más apetito por el riesgo» para los activos digitales. El recorte de 25 puntos básicos era ampliamente anticipado por los mercados, con probabilidades de reducción que saltaron al 99% tras conocerse datos de inflación más bajos de lo esperado la semana pasada.

La decisión sobre los tipos se adoptó en medio de una visibilidad económica limitada debido al cierre en curso del gobierno federal. El presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros responsables de política monetaria señalaron «limitaciones en los datos» en su comunicado, datando su valoración de la tasa de desempleo en agosto, el último mes con datos oficiales de empleo disponibles antes de que comenzase el cierre gubernamental.

Artículo relacionado: ponte al día de las preventas de Solana