La IA DeepSeek pronostica un x3 para XRP en noviembre

El otoño de 2025 está costando materializar todas las expectativas de los inversores más optimistas. El gobierno estadounidense sigue atascado en su cierre administrativo. Sin embargo, XRP continúa despertando las esperanzas de algunos analistas que no dejan de predecir su inminente despegue.

Esta idea la respalda la inteligencia artificial DeepSeek, que ve un potencial de multiplicar por tres su valor ya en este mes de noviembre. La idea puede parecer audaz. No obstante, se fundamenta en elementos tangibles, señales regulatorias y un apetito institucional muy marcado por el ecosistema Ripple. Al mismo tiempo, DeepSeek menciona la explosión de otras de las mejores altcoins.

DeepSeek prevé el despegue de XRP gracias a los ETF al contado que están por llegar

Según el especialista en ETF Nate Geraci, los primeros ETF de XRP al contado deberían lanzarse en las próximas dos semanas. Un acontecimiento que la industria ya califica como «momento histórico». Durante cinco años, la SEC combatió a Ripple en el terreno jurídico. Y hoy, apenas unos meses después del fin del litigio, los ETF vinculados directamente a XRP están a punto de obtener luz verde.

Sometime in next two weeks, I expect launch of first spot xrp ETFs… SEC had open litigation against Ripple for past five years, up until three months ago. IMO, launch of spot xrp ETFs represents final nail in coffin of previous anti-crypto regulators. Have come a *LONG* way. — Nate Geraci (@NateGeraci) November 3, 2025

DeepSeek, uno de los modelos de IA más utilizados para análisis financieros predictivos, ha integrado estos elementos en sus cálculos. El veredicto es claro: multiplicar por tres es posible antes de finales de noviembre si convergen dos factores. Primero, hace falta una oleada de compras institucionales en la apertura de los ETF. Después, una reducción progresiva de la oferta disponible en los exchanges. Esta última ya se ha observado desde el tercer trimestre.

La IA se basa también en una constatación más amplia: los ETF han transformado por completo el mercado de Bitcoin. El paso bajo control de los grandes capitales provocó una subida de precios gigantesca. Esta misma dinámica aplicada a XRP podría resultar aún más potente.

XRP es todavía más líquido que Bitcoin, lo que permitirá a los grandes inversores comprar grandes cantidades antes del famoso shock de oferta que hará explotar su precio.

Entre Ledger, las stablecoins reguladas, la tokenización de activos financieros y las alianzas bancarias, todo converge para hacer de XRP una herramienta de pago institucional. DeepSeek interpreta esto como un cambio de dimensión. Según la IA, el token podría no volver a conocer nunca más un precio tan bajo como 2 dólares.

Pepenode también se beneficia de la rotación hacia proyectos emergentes

Este vuelco del mercado no solo beneficia a los gigantes. Una parte de los inversores, especialmente los más agresivos, ya se está posicionando en preventas capaces de ofrecer mucho más que un simple x3. Entre los nombres que circulan, Pepenode atrae particularmente la atención.

Su concepto es original, lúdico y lo suficientemente intrigante como para retener la curiosidad de los inversores. Propone un modelo «mine-to-earn» que permite hacer minería virtualmente sin ninguna restricción de hardware. Esto permite a los inversores generar rendimientos potencialmente importantes de manera divertida.

La preventa ya ha conseguido reunir más de 2 millones de dólares. En resumen, Pepenode atrae numerosos capitales que resultan muy útiles para el arranque de un nuevo ecosistema. Pepenode posee todavía una capitalización muy reducida. Si el entusiasmo se extiende a sus primeros listados en las plataformas de intercambio, su precio podría multiplicarse por 100, o incluso por 1.000.

Las apuestas se hacen antes de las explosiones. Si DeepSeek acierta, XRP podría ser una de las grandes estrellas emergentes de noviembre. Y quienes desean apuntar aún más alto ya están observando Pepenode, listos para saltar en cuanto la temporada de altcoins comience de verdad.