Bitcoin acaba de superar un nuevo máximo histórico y apunta a batir nuevos récords. La criptomoneda original ha vuelto a demostrar su condición de activo rentable y resistente al paso del tiempo.

Muchos inversores lo ven como una oportunidad única y sueñan con alcanzar la independencia financiera. Para averiguar qué estrategia seguir, hemos preguntado a la IA ChatGPT cómo convertirse en millonario con Bitcoin.

Tener paciencia

El primer consejo de la inteligencia artificial es claro: la clave está en la paciencia. ChatGPT recomienda mantener la disciplina y aplicar la estrategia del DCA (Dollar-Cost Averaging), es decir, invertir una cantidad fija cada mes sin importar el precio.

“Hacerse millonario con Bitcoin no depende de la suerte, sino de la constancia. La estrategia más eficaz es el Dollar-Cost Averaging, que consiste en invertir una suma fija cada mes, independientemente del precio del mercado. Esto permite comprar más cuando los precios bajan y menos cuando suben, evitando errores emocionales. Invirtiendo unos 800 euros al mes durante diez años, es posible acumular varios bitcoins sin estrés ni especulación. Si Bitcoin alcanza entre 150.000 y 250.000 dólares en el próximo ciclo alcista, esta estrategia paciente podría bastar para superar el millón de euros.”

Pensar a largo plazo

El segundo consejo de ChatGPT es mantener la visión de largo plazo. El mercado de las criptomonedas funciona por ciclos de varios años, y quienes más ganan son los que saben esperar.

“Bitcoin evoluciona en ciclos de unos cuatro años, marcados por los halvings: fases de acumulación, subidas rápidas, euforia y correcciones. Los inversores inteligentes compran cuando el interés público está en su punto más bajo y venden solo cuando la euforia domina el mercado. Algunos toman beneficios parciales en los picos, pero los mayores éxitos vienen de quienes mantienen posiciones durante varios ciclos. No se trata de acertar con el momento perfecto, sino de tener convicción y paciencia. La estrategia ganadora es pensar en décadas, no en semanas.”

Proteger las criptomonedas

El último consejo, aunque básico, sigue siendo ignorado por muchos: proteger los activos. Es fundamental guardar los Bitcoin en un monedero seguro, preferiblemente offline o “cold wallet”. Uno de los mejores es Best Wallet.

“Acumular Bitcoin solo tiene sentido si se conserva la verdadera propiedad. Los monederos físicos como Ledger o Trezor son esenciales para mantener los fondos fuera de línea, lejos de hackeos o quiebras de plataformas. También hay que proteger la frase de recuperación en un soporte físico y guardarla en un lugar seguro. Muchos inversores lo han perdido todo por confiar ciegamente en los exchanges centralizados. La volatilidad del mercado se puede gestionar con tiempo; la pérdida de claves privadas, no. La riqueza en Bitcoin no es solo una cuestión de inversión, sino también de soberanía digital y responsabilidad personal.”

