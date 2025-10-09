La memecoin TRUMP se prepara para un impulso de 200 millones de dólares: ¿remontará su precio?

Según Bloomberg, la compañía —dirigida por Bill Zanker, estrecho colaborador de Donald Trump— busca reunir entre 200 millones y 1.000 millones de dólares para reforzar el ecosistema de la memecoin. El proyecto, aún en fase de desarrollo, pretende consolidar una reserva de activos digitales que dé soporte al precio del token, actualmente un 90 % por debajo de su máximo alcanzado en enero de 2025.

Zanker impulsa la creación de una tesorería digital

La futura firma, denominada Digital Asset Treasury (DAT), sería el siguiente paso estratégico para estabilizar el valor del token y devolverle atractivo entre los inversores. En mayo, Trump participó en una cena privada con los principales poseedores de la criptomoneda, en un intento por revitalizar la comunidad. Previamente, Fight Fight Fight LLC había publicado un ranking de grandes titulares y promovido la competición en redes sociales.

Los planes de lanzar un monedero digital con la marca Trump se han visto retrasados tras un desacuerdo con otro proyecto familiar, World Liberty Financial (WLF), también afectado por la presión vendedora.

El token TRUMP muestra signos de reactivación

En el mercado, el volumen negociado en las últimas 24 horas se ha duplicado hasta alcanzar los 517 millones de dólares, lo que refleja un renovado interés y liquidez. La relación volumen-capitalización, situada en 0,28, sugiere una actividad comercial significativa.

De acuerdo con datos de Messari, solo el 35 % del suministro total de TRUMP se encuentra desbloqueado, lo que deja una capitalización de mercado circulante cercana a los 1.500 millones de dólares.

Pese a la debilidad general del mercado, los analistas apuntan a que la memecoin podría ganar impulso si logra romper el patrón descendente que muestra su gráfico técnico diario.