La SEC arremete contra una firma de tesorería cripto y suspende la cotización de las acciones de QMMM tras un repunte del 1.000%

El repunte siguió al anuncio de QMMM sobre una tesorería cripto de 100 millones de dólares con inversiones en Bitcoin, Ethereum y Solana.

El regulador de valores citó preocupaciones sobre una posible manipulación del mercado vinculada a promociones anónimas en redes sociales.

La adopción corporativa de criptomonedas se está expandiendo rápidamente, con casi 200 empresas cotizadas que poseen más de 112.000 millones de dólares en activos digitales.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha cargado recientemente contra QMMM Holdings, una firma de tesorería vinculada a Solana, cuyo precio de las acciones ganó un 1.000% en apenas 25 días.

La SEC alega que el repunte fue alimentado por promociones anónimas en redes sociales después de que la compañía anunciara planes para establecer una tesorería cripto diversificada de 100 millones de dólares, con inversiones en Bitcoin BTC$114.545, Ethereum ETH$4.140 y Solana SOL$209,2. La carrera por las tesorerías cripto va en aumento, ya que actores como Forward Industries han estado acumulando en cifras significativas.

Los reguladores citaron preocupaciones sobre posible manipulación del mercado y protección del inversor como razones para la suspensión. El movimiento subraya los riesgos de la especulación al estilo meme-stock, que atrajo la atención regulatoria poco después del repunte por entusiasmo desmedido.

Ante la elevada volatilidad en las acciones de QMMM, los inversores deben mantener la cautela ante cualquier riesgo potencial de manipulación. El 29 de septiembre, la SEC estadounidense señaló que las recomendaciones en redes sociales de «personas desconocidas» para comprar acciones de QMMM podrían haber manipulado el precio de las acciones.

El regulador no especificó cuándo se realizaron las publicaciones. Además, la suspensión es temporal y expirará a las 23:59 hora del Este el 10 de octubre. QMMM, una empresa con sede en Hong Kong, cotiza sus acciones estadounidenses a través de una entidad holding de las Islas Caimán.

Las firmas de tesorería cripto se disparan mientras mejora el sentimiento regulatorio

Con la SEC estadounidense introduciendo normativas que favorecen a la industria cripto, cada vez más empresas de Wall Street se han sumado a la ola de tesorerías cripto durante los últimos meses. Actores como Abra Treasury ofrecen servicios combinados tales como negociación, préstamos, custodia y servicios de rentabilidad.

Casi 200 empresas cotizadas poseen ahora activos digitales por un total superior a los 112.000 millones de dólares. Las tenencias corporativas de Bitcoin ya superan el millón de BTC.

Del mismo modo, las empresas también están diversificando cada vez más hacia altcoins, con tenencias corporativas combinadas de Ethereum, Solana y otros tokens que superan los 10.000 millones de dólares. Cabe destacar que la participación en Ethereum de una sola empresa está valorada en más de 11.000 millones de dólares, lo que evidencia un cambio importante hacia una adopción cripto más amplia entre las corporaciones.

