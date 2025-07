La stablecoin PYUSD de PayPal se lanza en la red Arbitrum con límites semanales de 100.000 dólares

La expansión L2 respalda la estrategia de PayPal para 2025 de integrar PYUSD con 20 millones de pequeñas empresas a nivel mundial.

Una actualización del 15 de julio de los términos y condiciones de criptomonedas de PayPal muestra que PYUSD ahora cuenta con soporte en la red Arbitrum, junto con su disponibilidad previa en las redes blockchain de Ethereum y Solana. La actualización indica que las transferencias tendrán un límite mínimo de un PYUSD, con límites de compra semanales establecidos en 100.000 dólares y límites de envío semanales restringidos a criptoactivos por un equivalente total de 25.000 dólares.

Lanzado en 2023, PYUSD es una stablecoin totalmente respaldada 1:1 vinculada al dólar estadounidense. Proporciona conectividad perfecta con las redes de PayPal y Venmo, permitiendo a los usuarios comprar, vender y mantenerla sin incurrir en comisiones de transacción ni requerir conectividad externa.

La expansión de PYUSD a Arbitrum marca la primera integración de la stablecoin con una tecnología blockchain de capa 2. Aunque no se ha realizado ningún anuncio oficial de prensa por parte de PayPal o Paxos en el momento de la publicación de este artículo, la actualización del acuerdo de términos y servicio de PYUSD fue rápidamente notada por la comunidad cripto.

A raíz de la difusión de la noticia, Arbitrum ha experimentado un aumento de precio de más del 10% según datos de CoinMarketCap.

— Wise Advice (@wiseadvicesumit) July 16, 2025